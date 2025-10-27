El nuevo Snapdragon 6s Gen 4 mejora el rendimiento y la experiencia de juego en los 'smartphones' de gama media

Qualcomm ha presentado su nuevo procesador para 'smartphones' de gama media Snapdragon 6s Gen 4 que, fabricado con proceso de 4 nanómetros y equipado con una CPU y GPU mejoradas, aumenta su rendimiento para ofrecer experiencias más eficientes, capturas de fotos y vídeos más detallados y juegos móviles más fluidos.

La compañía ha dado a conocer las características de su nuevo chip, que se ha actualizado para mejorar las capacidades de su predecesor, el Snapdragon 6s Gen 3, al ejecutar distintas tareas de forma más fluida y "con gran capacidad de respuesta".

En concreto, el Snapdragon 6s Gen 4 integra el proceso de fabricación de 4 nanómetros en esta gama y cuenta con una CPU Qualcomm Kryo, que ofrece velocidades máximas de hasta 2,4 GHz y un rendimiento mejorado en un 36 por ciento. Asimismo, se completa con una GPU Qualcomm Adreno mejorada un 59 por ciento.

Con ello, la compañía asegura una multitarea más fluida a la hora de llevar a cabo diversas acciones en el 'smartphone', tiempos de carga de aplicaciones más rápidos y un rendimiento general de sistema mejorado, como ha detallado en un comunicado en su web.

Siguiendo esta línea, también ofrece una mejor experiencia para juegos móviles, al disponer de compatibilidad con 144 FPS en resolución FHD+ y funciones de juego Snapdragon Elite seleccionadas. Esto se traduce en avances como que ofrece un sombreado de velocidad variable que mejora el rendimiento gráfico.

A ello se le suma la tecnología Qualcomm Game Quick Touch, que reduce la latencia táctil permitiendo que los jugadores cuenten con una ventaja competitiva en juegos que requieran una respuesta rápida.

Por otra parte, en cuento a las capacidades fotográficas, el Snapdragon 6s Gen 4 dispone de compatibilidad con capturas de 200 MP, así como con vídeos de alta resolución. Además, también ofrece resultados mejorados en capturas realizadas en ambientes con poca luz con la Reducción de Ruido Multi-Frame (MFRN) acelerada por 'hardware'.

Asimismo, este chip también incluye mejoras en la conectividad, con velocidades ultrarrápidas al ofrecer Release 16 5G y WiFi 6E, con velocidades de hasta 2,9 Gbps. Con ello, Qualcomm ha subrayado que los usuarios podrán experimentar 'streamings' fluidos, juegos 'online' sin 'lag' y descargas rápidas.