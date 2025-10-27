Agencias

El fútbol femenino afgano celebra su primer partido internacional después de casi cuatro años

El fútbol femenino de Afganistán vivió este lunes su primer partido internacional después de casi cuatro años y lo hizo con una clara victoria del equipo 'Mujeres Afganas Unidas' ('Afghan Women United') por 6-1 ante El Chad en el inicio de la 'FIFA Unites: Women's Series 2025' que se disputa en Berrechid (Marruecos).

Este choque significó la primera participación internacional para el 'Afghan Women United', el nombre elegido por este combinado que el ente rector del fútbol mundial decidió crear el pasado mes de mayo como parte de la Estrategia de Acción de la FIFA para el Fútbol Femenino Afgano y que se ha conformado después de varias concentraciones donde se dieron cita aproximadamente 70 futbolistas.

"El apoyo de la FIFA a esta selección ha incluido importantes recursos financieros, la organización de campos de entrenamiento en instalaciones de primer nivel y el establecimiento de una red profesional de expertos para garantizar que las jugadoras afganas reciban la misma atención y oportunidades que cualquier otra selección nacional femenina de alto nivel", recalcó el organismo en su página web.

"Estamos profundamente agradecidas de que la FIFA nos haya dado esta oportunidad y este privilegio de representar lo que las mujeres son capaces de hacer. Es un mensaje claro al mundo: si las mujeres quieren hacer algo en la vida, no solo una carrera deportiva, deben ser iguales a los hombres en la sociedad, especialmente en el ámbito deportivo y en países como Afganistán, que no tuvieron la oportunidad en estos últimos años. Hizo realidad este sueño. Por eso, estamos realmente agradecidas de que la FIFA nos haya dado esta oportunidad", declaró la capitana de Afghan Women United, Fátima Haidari.

