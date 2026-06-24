Hallan en República Dominicana cocaína en piñas rumbo a España y con destino a Afganistán

Santo Domingo, 24 jun (EFE).- Las autoridades de República Dominicana decomisaron en el principal aeropuerto del país 30 kilos de presunta cocaína ocultos en un cargamento de piñas cuyo destino final era Afganistán, pasando previamente por España, según informaron este miércoles.

La droga se encontraba en uno de los depósitos de la termina del Aeropuerto Internacional de Las Américas, que sirve a Santo Domingo, inspeccionado por las autoridades antinarcóticos, quienes localizaron 120 embalajes de cartón llenos de la fruta con 121 láminas de cocaína oculta.

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El cargamento iba rumbo al país asiático y haciendo una parada en España, indicaron las autoridades que también arrestaron a un hombre, aunque prosiguen las investigaciones para "ubicar, capturar y poner a disposición de la justicia" a otros implicados en la "red de narcotráfico internacional".

El Ministerio Público (Fiscalía) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautaron, además, un camión (tipo furgón), un teléfono móvil, dinero en efectivo y otros documentos vinculados a la investigación.

Las láminas con la presunta droga fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para confirmar el tipo y el peso exacto de la sustancia.

En los primeros meses de 2026 las autoridades dominicanas han incautado más de 14,3 toneladas de drogas, de acuerdo con datos de la DNCD.

Además, desde el pasado enero y hasta la fecha han sido destruidos en total 23.638 kilos, según el Inacif. EFE

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