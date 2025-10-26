Agencias

Rusia asegura que ha cerrado el cerco sobre la ciudad ucraniana de Kupiansk

Las Fuerzas Armadas rusas han informado este domingo de que han logrado rodear completamente la ciudad de Kupiansk, en la región ucraniana de Járkov, en la parte norte de la zona oriental ucraniana objeto de la ofensiva militar rusa.

"Hasta 5.000 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania han quedado rodeadas en Kupiansk y otras 5.500 han quedado atrapadas cerca de Krasnoarmeisk", ha informado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, durante una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, según recoge un comunicado del Ministerio de Defensa ruso.

Gerasimov ha explicado que el grupo Oeste ha logrado rodear Kupiansk y tomar el cruce sobre el río Oskol, al sur de la ciudad. "Tropas de asalto de la 68ª División Motorizada de Fusileros del VIº Ejército han realizado una maniobra de flanqueo y capturado el paso enemigo sobre el río Oskol", ha explicado Gerasimov.

"En colaboración con la 47ª División Motorizada de Fusileros y la 27ª Brigada de Motorizada de Fusileros del I Ejército Acorazado han bloqueado al grupo de las Fuerzas Armadas ucranianas en el margen izquierdo al este de Kupiansk", ha relatado el general.

Las 14ª, 43ª y 116ª Brigadas Mecanizadas y la 1ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania están ahora mismo rodeadas, según la información rusa. En total son 18 batallones de combate, según Gerasimov.

Las autoridades ucranianas no han confirmado por el momento este avance ruso y tampoco los medios de comunicación ucranianos, que sí han recogido en los últimos días informaciones sobre acciones de grupos de sabotaje y de reconocimiento rusos.

