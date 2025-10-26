Jaime Lorente le desea todo lo mejor a Úrsula Corberó en su embarazo

El pasado 9 de septiembre, Úrsula Corberó y Chino Darín anunciaban que están esperando su primer hijo en común. Junto a una fotografía en la que se puede apreciar una incipiente barriguita, la actriz compartía con sus seguidores la noticia: "Esto no es IA".

Desde entonces no hemos vuelto a saber más de la pareja. Siempre tan discretos con su vida privada, parece que están viviendo este momento tan dulce en sus vida en la más estricta privacidad... pero algunos compañeros de profesión han podido hablar con ella para desearle lo mejor.

Jaime Lorente se dejaba ver esta semana en un evento de Dolce & Gabbana y al preguntarle por la buena nueva de su compañera confesó que "le deseo lo mejor del universo a ella y a toda su familia", confirmando que se había puesto en contacto con ella.

Además, el actor también habló sobre su faceta de padre y explicó ante las cámaras que la conciliación es posible cuando "todas las partes" ponen de su parte y "con mucha comunicación".