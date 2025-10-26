Agencias

Instituciones de Oviedo y México se unen este lunes para crear un centro internacional de investigación médica

Por Newsroom Infobae

Guardar

Este lunes, 27 de octubre, se firmará en Oviedo el acuerdo para la creación de un nuevo espacio internacional de investigación médica, que unirá a destacadas instituciones académicas de relevancia mundial. El acto tendrá lugar a las 11.30 horas en la sede del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, y contará con la presencia de representantes de la Universidad de Oviedo y del Tecnológico de Monterrey.

El acuerdo será rubricado por el presidente del Instituto Universitario Fernández-Vega, Luis Fernández-Vega Sanz; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y el presidente ejecutivo del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, David Garza.

También asistirán, entre otros, José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración y director general de FEMSA y mecenas del proyecto; Ricardo Saldívar, consejero del Tecnológico de Monterrey; Per-Olof Berggren, investigador del Instituto Karolinska, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

El programa del evento se completa con una mesa redonda sobre los últimos avances en investigación oftalmológica y con una ponencia a cargo del profesor Per-Olof Berggren, que presentará su proyecto sobre el estudio de la diabetes a través de la cámara anterior del ojo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Papa pide no tener miedo a reconocer los errores y "ponerlos al descubierto asumiendo la responsabilidad"

El Papa pide no tener

Dos muertos en dos ataques israelíes en el sur de Líbano

Dos muertos en dos ataques

El opositor Issa Tchiroma Bakary no abandonará el país y vuelve a declararse vencedor de los comicios

El opositor Issa Tchiroma Bakary

Más de 3.000 personas visitan los talleres de Renfe en la jornada de puertas abiertas por el Día del Tren

Más de 3.000 personas visitan

Perú registra 54 homicidios en los diez primeros días del presidente José Jerí

Perú registra 54 homicidios en