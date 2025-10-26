Hugo Morán pide a Mazón que vaya a declarar ante la jueza de la dana "antes de lanzarse a cálculos electorales"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha pedido al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que vaya a declarar ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, "antes de lanzarse a cálculos de interés electoral", a pocos días de que se cumpla un año desde que la dana arrasara sobre todo municipios cercanos a Valencia.

"La jueza le ha ofrecido la posibilidad de ir a declarar y si no hay nada que ocultar, ningún temor en declarar, pues yo creo que debería hacerlo antes de lanzarse a cálculos de interés electoral que en estos momentos desde luego están muy lejos de lo que a los ciudadanos, junto a la ciudadanía valenciana, le interesa", ha señalado en un a entrevista con Europa Press preguntado por las declaraciones del presidente valenciano en relación a cómo intentará revalidad su cargo "si la reconstrucción va bien"

En este marco, ha incidido en que el 'president' de la Generalitat debería "salir de la estrategia del calamar", es decir, de "lanzar tinta para confundir", algo que a su juicio ha podido hacer "porque al PP en términos éticos no les supone un mayor problema la mentira". "Eso se puede sostener mientras no tenga que asumir responsabilidades en sede judicial", ha incidido.

A lo largo del último año, Morán ha aparecido en varias ocasiones ante los medios de comunicación para responder a las declaraciones del gobierno valenciano sobre quién tiene la responsabilidad sobre la acontecido el 29 de octubre de 2024. En opinión del secretario de Estado, correspondía al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) "hacer visible el criterio de la ciencia".

"La información que hemos venido trasladando desde el minuto uno (...) son los informes que la ciencia ha venido haciendo. No se ha tratado en ningún caso, y así nos lo hemos planteado, de un debate político que nunca lo fue", ha recalcado.

Desde su punto de vista, las "discrepancias" de lo ocurrido deben resolverse en el ámbito de la justicia, que es la que tiene que "dilucidar responsabilidades". "Pero en lo que se refiere al traslado de la información de lo que se hizo o lo que no se hizo en esa fecha corresponde a este ministerio, en la medida en la que estos organismos --la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ)-- dependen de este ministerio", ha especificado.

En este sentido, ha incidido en que ni la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ni el presidente de la CHJ, Miguel Polo, "tendrían que dimitir ni ser cesados" ya que se va "constatando" en los sucesivos autos de la jueza de Catarroja "el absoluto rigor" de sus actuaciones.

El secretario de Estado de Medio Ambiente opina que las comisiones de investigación --por ejemplo, las que se han formado en torno a lo ocurrido con la dana en el Senado y en Les Corts-- "deberían pasar a un segundo plano" ya que "en estos momentos no se trata ya de dilucidar responsabilidades políticas", sino judiciales.

"Al final, lo que hemos visto (en Les Corts o en el Senado) es una especie de mecanismo de autodefensa que el PP lanza para eludir responsabilidades que poco a poco van quedando más claras con el procedimiento abierto en el juzgado. Con lo cual viene a ser como una operación en contra de la acción de la justicia", ha censurado.

En este sentido, le parece "razonable" que se vaya a poner en marcha una comisión con la misma temática en el Congreso para que al ciudadano no le llegue sólo "una información absolutamente sesgada". "Es necesario que se conozca la voz de la totalidad del arco parlamentario", ha destacado.

NINGÚN RIESGO DE QUE LAS ACTUACIONES EN VALENCIA SE PAREN

Por otro lado, Morán ha reconocido que desde MITECO no han tenido "absolutamente ninguna dificultad" con la Generalitat Valenciana a nivel técnico a la hora de poner en marcha las inversiones que corresponde al Ejecutivo en relación a la reconstrucción.

Concretamente, ha relatado que todas las actuaciones de emergencia en la comunidad autónoma --para las que se han movilizado del orden de 250 millones de euros-- están en marcha y que, de hecho, algunas ya han concluido. En lo que respecta a las acciones de reconstrucción de los sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración --con una inversión de casi 440 millones de euros--, señala que ya se dictó una resolución provisional sobre estas.

"Sobre esa resolución provisional los beneficiarios han presentado observaciones y en estos momentos está prácticamente a punto de firmarse la resolución definitiva. Tiene su dotación presupuestaria, con lo cual no hay ningún riesgo de que esas actuaciones no se vayan a llevar a cabo", ha detallado.

Por otro lado, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha destacado que el primer proyecto vinculado a ganar resiliencia --la intervención en el barranco de La Saleta-- ya ha pasado todo el trámite de información pública y en estos momentos estaríamos en condiciones de poner en marcha el mecanismo de licitación.

"Hay otro conjunto de proyectos que en estos momentos se está trabajando en ellos y confiamos en que a lo largo del 2026 todos (...) estén ya lanzados", ha transmitido.

Además, ha subrayado que "no hay ningún riesgo de que por falta de financiación o por falta de una hipotética falta de voluntad en otro gobierno futuro" estas actuaciones vayan a frustrarse dado que "todas ellas" han sido ya lanzadas por este Ejecutivo.

HAY QUE REPLANTEARSE CÓMO HACER FRENTE A FENÓMENOS EXTREMOS

En relación a la propuesta del Ejecutivo de crear una Agencia Estatal de Protección Civil, ha subrayado que en estos momentos España debe replantearse como quiere hacer frente a los fenómenos climáticos extremos. "Por eso el presidente del Gobierno decidió lanzar la propuesta de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Y esa es una conclusión que debe de salir del Pacto. Se ha hecho la propuesta y sobre esa propuesta yo creo que merece la pena trabajar", ha indicado.

Finalmente, respecto a la ILP para modificar la Ley de Aguas tras la dana de Valencia, ha hecho hincapié en que el modelo de gestión del agua que tiene España es "bueno" y que está "poco explicado al conjunto de los ciudadanos". "Creo que ese es el modelo que tenemos que consolidar, ganar en más gobernanza en términos de participación ciudadana y no buscar soluciones de carácter político o institucional para la gestión de un recurso que es público que es de todos", ha destacado.