Detenido en Londres tras una extensa búsqueda el convicto por crímenes sexuales liberado por error

La Policía Metropolitana de Londres ha informado este domingo de que finalmente ha localizado y detenido en Londres a un preso condenado por delitos sexuales y excarcelado el viernes por error en la localidad de Chelmsford, a las afueras de la capital británica.

El individuo, identificado como Hadush Kebatu, fue detenido en el parque de Finsbury sobre las 8.30 horas de la mañana del domingo. "Ha sido una investigación diligente y desarrollada a ritmo rápido liderada por agentes especializados de la Policía Metropolitana con apoyo de la Policía de Essex y de la Policía de Transportes Británica", ha destacado el comandante de Scotland Yard, James Conway, según recoge la cadena de televisión británica Sky News.

Kebatu fue condenado a doce meses de prisión por agresiones sexuales contra una niña de 14 años y una mujer en Epping, Essex, pero fue liberado por error de la prisión de Chelmsford el viernes. Ya hay un funcionario de prisiones suspendido.

El individuo abordó ese mismo día un tren con destino a Londres, a las 12.41 horas. Cuando se conoció la información, ya el sábado, se organizó una amplia operación policial para localizar al sospechoso.

DEPORTACIÓN

Tras conocerse su arresto, el primer ministro, Keir Starmer, ha prometido que Kebatu será "deportado". "Hadush Kebatu ha sido detenido y va a ser deportado. Los agentes han trabajado rápida y diligentemente para volver a ponerlo bajo custodia", ha indicado en un mensaje en su cuenta en X.

"Hemos ordenado una investigación para determinar qué se hizo mal. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelve a pasar", ha remachado el mandatario británico.

También el vice primer ministro británico y ministro de Justicia, David Lammy, ha asegurado sentirse "furioso" por el incidente y ha prometido que Kebatu "será deportado".

"Ya he ordenado un refuerzo inmediato de las comprobaciones previas a las liberaciones y una investigación sobre lo que se hizo mal", ha explicado Lammy en un mensaje publicado en redes sociales. En el mismo ha destacado el "trabajo rápido y minucioso" de la Policía.