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Bolsa de París sube 0,43 % pero limita avance por desmentido de acuerdo entre EEUU e Irán

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París, 27 may (EFE).- El principal índice bursátil francés, el CAC 40, moderó este miércoles sus avances de la jornada tras el desmentido de la Casa Blanca sobre un supuesto borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán difundido por medios iraníes.

De esta manera, el selectivo parisino cerró finalmente con una subida del 0,43 %, hasta los 8.207,89 puntos, en una jornada en la que cambiaron de manos títulos por valor de 4.409 millones de euros.

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La televisión estatal iraní había informado previamente de un posible memorando de entendimiento que incluiría, entre otras cosas, la normalización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, la Casa Blanca calificó la información de invención total, lo que frenó el optimismo de los inversores.

En el mercado parisino, Renault estuvo entre los títulos que lideraron las ganancias del CAC 40 con un avance del 4,33 %, impulsado por informaciones sobre un acuerdo industrial en España que garantizaría nuevos modelos y miles de empleos. Pero fueron L'Oreal (4,65 %) y Kering (4,44 %) los que se pusieron en cabeza hoy.

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Por el contrario, Capgemini cayó un 3,5 % tras presentar unos objetivos financieros a medio plazo que no convencieron al mercado. Los otros dos grupos que le acompañaron en el grupo del farolillo rojo fueron Totalenergies (-3,58 %) ) y Stmicroelectronics (-3,16 %). EFE

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