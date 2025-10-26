Álvaro Falcó desvela cómo se encuentra su mujer en las primeras semanas de su embarazo

Rostros conocidos se han dejado ver este domingo por el Santiago Bernabéu para disfrutar del clásico. Entre ellos, el primo de Tamara Falcó, Álvaro, ha acudido en solitario y allí ha recibido las felicitaciones por la prensa tras anunciar que espera su segundo hijo con Isabelle Junot.

Dos semanas después de anunciar por redes sociales la buena nueva, Álvaro ha agradecido a la prensa las felicitaciones y ha desvelado que Isabelle se encuentra "muy bien" en estas primeras semanas de embarazo.

Además, ha sido preguntado por las memorias de Isabel Preysler tras ser publicadas esta semana y ha confesado que "no lo he leído", pero ha animado a todo el mundo a que lea el libro porque "seguro que es muy interesante".

De esta manera, el hijo de la recordada Marta Chávarri ha comentado que todavía no ha tenido tiempo de leer detenidamente las memorias de la Socialité tras el revuelo mediático que ha supuesto en los medios de comunicación por todo lo que ha expuesto en ellas sobre su vida.