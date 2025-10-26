Al menos 40 menores palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania en lo que va de año

Un total de 40 menores de edad palestinos han muerto en acciones de las Fuerzas Armadas Israelíes en Cisjordania en lo que va de año 2025, incluido un niño de 9 años que murió en la región de Hebrón el pasado 16 de octubre, según el balance publicado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

En total han fallecido 198 palestinos, lo que implica que uno de cada cinco muertos era menor de edad, según ha indicado la OCHA en su último informe.

"Las fuerzas israelíes han seguido con las incursiones a gran escala en todo el norte de Cisjordania, en particular en la gobernación de Yenín, donde han muerto 65 palestinos, un tercio del total de los fallecidos en Cisjordania en 2025", ha apuntado la OCHA.

Solo entre el 14 y el 20 de octubre han muerto tres palestinos en Cisjordania, uno de ellos menor de edad. Además se han contabilizado 81 heridos, incluidos 10 menores de edad y 11 mujeres, así como dos militares israelíes heridos.

Entre los palestinos heridos hay 59 heridos como consecuencia de acciones israelíes y otros 22 heridos debido a ataques de los colonos israelíes.

El pasado 16 de octubre las fuerzas israelíes mataron a un niño de 9 años en la aldea de Ar Rihiya, al sur de la ciudad de Hebrón, en una incursión israelí en la que los soldados emplearon munición real y gas lacrimógeno mientras que los palestinos lanzaron piedras a los militares.

El niño recibió un disparo israelí cuando estaba jugando al fútbol, según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en los Territorios Ocupados. Medios israelíes han informado de que el Ejército ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.

La OCHA atribuye la mayoría de estas muertes al "sistemático uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas israelíes, a menudo con el empleo de fuego real, bombardeos y lanzacohetes en zonas densamente pobladas, lo que provoca numerosas muertes de civiles, incluidas las de menores de edad".

MÁS DE UN MILLAR DE MUERTES DESDE EL 7-O

En total, desde el 7 de octubre de 2023 han muerto 1.001 palestinos en Cisjordania --incluida Jerusalén Este-- debido a acciones israelíes, incluidos 213 menores de edad (206 niños y 7 niñas), así como 20 mujeres y al menos siete personas con discapacidades. Supone el 43 por ciento del total de palestinos muertos en Cisjordania en las dos últimas décadas.

Además, 331 de estas muertes "plantean serias dudas sobre la posibilidad de que sean ejecuciones extrajudiciales". En hasta 244 casos las fuerzas israelíes "han retrasado u obstaculizado la asistencia médica a los heridos".

En particular destaca los ataques de colonos, que han alcanzado "niveles sin precedentes", con 33 palestinos muertos, incluidos tres menores, en estas acciones de colonos o de colonos con militares.

Las autoridades israelíes "raramente han abierto o concluido investigaciones sobre incidentes con uso letal de la fuerza (militar) o con violencia de colonos, lo que perpetúa el patrón de impunidad y genera graves preocupaciones sobre la protección de los civiles palestinos en Cisjordania".