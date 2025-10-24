Íñigo Quintero evoluciona con su primer álbum: "Yo creo que estoy intentando pasar página"

Madrid, 24 oct (EFE).- Hace dos años Íñigo Quintero hizo historia al convertirse en el primer solista español en alcanzar el número 1 mundial en Spotify con la canción 'Si no estás', pero, coincidiendo con el aniversario de este éxito, el cantante lanza este viernes su primer álbum 'El sitio de siempre' y deja atrás una etapa.

"Yo creo que estoy intentando pasar página un poco de esa época. Es una canción a la que le debo mucho, que me ha puesto en una situación privilegiada que a mucha gente le cuesta muchos años llegar y estoy muy agradecido (...) pero ahora estamos en lo siguiente", confiesa el artista en una entrevista con EFE.

La coincidencia de fechas es casualidad, según Quintero (A Coruña, 2001), quien está decidido a superar lo que para él fue un debut convertido en "anécdota" para centrarse en su nuevo y evolutivo álbum que conecta con su tierra natal, Galicia (noroeste).

El título remite a sus raíces, pero Quintero también logró redefinir el sonido que quería proyectar en esta "evolución" a través de su característico piano y guitarra acústica, fieles aliados de unos himnos que también le cantan al amor en todas sus formas.

Precisamente, el disco abre con 'El amor', seguido de otras diez canciones que combinan unas letras emotivas con algunos ritmos más enérgicos para que el público pueda "disfrutar con sus amigos y cantar" en los conciertos de su próxima gira.

La joven promesa del pop tiene ganas de volver a la carretera y revivir aquel momento mágico en el que se estrenó en los escenarios con una gira internacional.

"Hacer las canciones está muy bien, pero yo creo que la canción se acaba de componer cuando la cantas con la gente por primera vez y ves lo que significa para ellos. Entonces me gustaría repetir y lo vamos a hacer el año que viene", afirma.

Tras el éxito de 'Si no estás' (2023), que se coló en la lista Top 50 global de Spotify y acumula más de 900 millones de reproducciones en esta plataforma, Quintero reconoce que necesitó un tiempo para pensar en el futuro de su nueva música.

"Tras todo ese éxito que tuvo una canción tan repentina y tan inesperada, cuando pude estar un poco más tranquilo, fue cuando me empecé a plantear quizás un proyecto más grande y lanzarme a hacer un disco", explica.

Y parece que este proyecto reposado conserva la esencia "independiente", con un proceso de composición en el que el artista se dejó guiar por otras personas para crecer profesionalmente, sin abandonar su autenticidad y el control sobre su propia música.

"Yo creo que mantener tu independencia, tu esencia, tu libertad creativa es lo que hace que las canciones vayan a durar más tiempo", opina quien empezó subiendo sus canciones en TikTok y ahora firma su primer álbum.

El camino fue intenso para este joven de 23 años que se mantiene humilde y agradecido, sin ocultar las sorpresas con las que se ha topado en su aún incipiente carrera profesional.

"Me ha sorprendido la industria musical para bien. Creo que tiene mucha mala fama, pero que con los años ha ido cambiando. Hay gente muy buena que se mueve realmente por el amor a la música, por el amor al arte, por el amor a hacer las cosas bien. Así que le debo mucho a la industria musical", afirma.

Llega a la conclusión de que con esta experiencia, "que le tocado vivir de un día para otro", ha crecido mucho a nivel personal, ha aprendido a empatizar más con la gente y ha ganado confianza dentro y fuera de las tablas.

Carmen González Guembe