Luis Amodio (OHLA), galardonado a Iniciativa Empresarial en los Premios Madrid, Capital de Iberoamérica

Por Newsroom Infobae

El presidente de origen mexicano de OHLA, Luis Amodio, ha sido galardonado en la categoría de Iniciativa Empresarial en la primera edición de los Premios Madrid, Capital de Iberoamérica, concedidos este martes en la Casa de América por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) con la colaboración del ayuntamiento de Madrid.

El jurado ha destacado el papel clave de Amodio en la transformación urbana y económica de la capital española, así como su contribución al fortalecimiento de los lazos con e mundo iberoamericano.

Así, bajo su liderazgo, OHLA ha impulsado proyectos que han consolidado la imagen de Madrid como metrópoli global, como son el Centro Canalejas o la Ciudad de la Justicia de Madrid, actualmente en construcción.

Durante su intervención, el presidente de la constructora expresó su agradecimiento por un reconocimiento "muy especial" y quiso hacerlo extensivo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de quien recibió el premio, y a la presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, por su impulso a esta iniciativa.

"Madrid no solo es la capital de España, es también un puente vivo entre Europa e Iberoamérica. Por eso, recibir el Premio Madrid, Capital de Iberoamérica a la iniciativa empresarial representa para mí un honor con un profundo significado simbólico", destacó Amodio.

EuropaPress

