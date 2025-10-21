Lamine Yamal, tímido tras su debut oficial como pareja con Nicki Nicole confirmando que están enamoradísimos

Lo que parecía que iba a ser un 'romance de verano' que comenzó tímidamente tras conocerse en la fiesta del 18 cumpleaños de la estrella del Barça el pasado julio se ha consolidado a pasos agigantados, y Lamine Yamal Barça y la cantante Nicki Nicole se han convertido en inseparables y han dado un paso de gigante en su historia de amor confirmando que están enamoradísimos en su presentación oficial como pareja.

A pesar de que en las últimas semanas se ha convertido en algo habitual que presuman de su felicidad compartiendo imágenes de sus planes en redes sociales, y de que lo suyo está tan afianzado que la artista argentina ya conoce al hermano menor del futbolista -Keyne, de 3 años- hasta ahora no habían asistido a ningún evento juntos.

Sin embargo, después de que Nicki llevase en su propio coche a Lamine -que todavía no se ha sacado el carnet de conducir tras cumplir la mayoría de edad- hace unos días a la Ciudad Deportiva del Barcelona, este fin de semana han debutado como pareja en el estreno de La Capital FC, equipo del que Yamal es presidente, y en el que juegan su primo Moha y su amigo Souhaib, en la Kings League.

Un partido al que Lamine llegó con su chica cogida de la mano derrochando sonrisas y complicidad, y en el que le dedicó el "penalti Presidente" lanzando un beso al aire mientras ella le aplaudía radiante desde las gradas.

Un comentadísimo debut oficial como pareja después de 3 meses de discreta relación, sobre el que el jugador se ha mostrado tímido y discreto en su reaparición ante las cámaras de Europa Press sin la compañía de la cantante. "Estoy bien" ha confesado cuando le hemos preguntado por su felicidad con Nicki, evitando dar detalles sobre su historia de amor.