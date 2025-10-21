Agencias

Lamine Yamal, tímido tras su debut oficial como pareja con Nicki Nicole confirmando que están enamoradísimos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Lo que parecía que iba a ser un 'romance de verano' que comenzó tímidamente tras conocerse en la fiesta del 18 cumpleaños de la estrella del Barça el pasado julio se ha consolidado a pasos agigantados, y Lamine Yamal Barça y la cantante Nicki Nicole se han convertido en inseparables y han dado un paso de gigante en su historia de amor confirmando que están enamoradísimos en su presentación oficial como pareja.

A pesar de que en las últimas semanas se ha convertido en algo habitual que presuman de su felicidad compartiendo imágenes de sus planes en redes sociales, y de que lo suyo está tan afianzado que la artista argentina ya conoce al hermano menor del futbolista -Keyne, de 3 años- hasta ahora no habían asistido a ningún evento juntos.

Sin embargo, después de que Nicki llevase en su propio coche a Lamine -que todavía no se ha sacado el carnet de conducir tras cumplir la mayoría de edad- hace unos días a la Ciudad Deportiva del Barcelona, este fin de semana han debutado como pareja en el estreno de La Capital FC, equipo del que Yamal es presidente, y en el que juegan su primo Moha y su amigo Souhaib, en la Kings League.

Un partido al que Lamine llegó con su chica cogida de la mano derrochando sonrisas y complicidad, y en el que le dedicó el "penalti Presidente" lanzando un beso al aire mientras ella le aplaudía radiante desde las gradas.

Un comentadísimo debut oficial como pareja después de 3 meses de discreta relación, sobre el que el jugador se ha mostrado tímido y discreto en su reaparición ante las cámaras de Europa Press sin la compañía de la cantante. "Estoy bien" ha confesado cuando le hemos preguntado por su felicidad con Nicki, evitando dar detalles sobre su historia de amor.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un estudio señala que los vídeos de animales salvajes hechos con IA crean confusión y amenazan su conservación

Un estudio señala que los

El sector de equipos para servicios urbanos vendió un 6% más en 2024, hasta los 705 millones, según Informa

El sector de equipos para

Las restricciones de Israel a la labor de la ONU en Palestina, en el foco de la CIJ

Las restricciones de Israel a

La china CATL gana 5.271 millones de euros hasta septiembre, un 35,5% más

La china CATL gana 5.271

Matt Mullenweg (Automattic) sigue trabajando en Tumblr aunque sea su "mayor fracaso"

Matt Mullenweg (Automattic) sigue trabajando