Primera reacción de Julián Contreras tras la entrevista de Lourdes Montes

Lourdes Montes se sentaba hace unos días en 'Y ahora Sonsoles' y sorprendía a todos los espectadores por ofrecer la entrevista más sincera hasta la fecha. Sin pelos en la lengua, la diseñadora habló de su matrimonio de Fran Rivera, de su relación con Tana y también de Julián Contreras.

Aseguraba sentirse decepcionada con Julián, al que "quería mucho" porque "era con el que mejor me llevaba y, de pronto, descubrí un Julián que no conocía y me defraudó... su cariño y apego no era real, era interesado y me dolió", explicó Lourdes.

"Él necesitaba dinero y por primera vez Fran le dice que no y Cayetano también y entonces nos dice que va a la tele. Los dos hermanos le han ofrecido que vaya a su casa de Ronda a vivir y darle un trabajo. Vi llorar mucho a Fran mientras le ponía como los trapos en la tele cuando le había ayudado mucho, muchísimo", desvelaba la mujer del torero.

Tras estas declaraciones, Julián Contreras ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y se ha mostrado conciso al preguntarle por estas declaraciones: "No tengo nada que decir, lo siento mucho".

El hijo pequeño de Carmen Ordóñez ha sido rotundo cuando se le ha dicho que, según ha declarado su cuñada, su hermano Fran, lloró mucho cuando habló de la boda de Cayetano en televisión horas después de su enlace... y ha recalcado que "no voy a hacer ningún comentario".