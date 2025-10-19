El Gobierno venezolano dice que canonizaciones llegan en un momento de "profunda unión"

Caracas, 18 oct (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la canonización del médico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, que se celebrará este domingo en el Vaticano, llega en un momento de "profunda unión" en el país.

"Llega la santidad en un momento extraordinario para nuestra patria, en un momento de profunda unión, donde quedan completamente excluidos los miserables que pretenden instrumentalizar un proceso de santificación de tanto sacrificio", indicó Rodríguez desde las afueras de la Iglesia La Candelaria, donde reposan los restos de Hernández, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La funcionaria pidió que "las manos" de los próximos santos se pongan sobre Venezuela "para curarla, para sanarla, para protegerla de cualquier demonio, de cualquier amenaza".

"Es un momento histórico lo que vive Venezuela y esa espiritualidad lo sentimos en todo el país, donde creyentes fervorosos de los milagros del doctor José Gregorio Hernández, de los milagros de la santa madre Carmen, están regocijados en la felicidad que significa que Venezuela en un mismo día tenga para venerar dos santos", añadió.

La vicepresidenta sostuvo que los venezolanos están en "permanente unión nacional" y en oración para "proteger" al país de "cualquier agresión, locura".

"Frente a las amenazas, ahí está nuestro pueblo con la palabra de Dios por delante, pidiendo por la paz, pidiendo por la tranquilidad, por el futuro de nuestros hijos", subrayó.

Este domingo se llevará a cabo la ceremonia de canonización de Hernández y Rendiles en el Vaticano, mientras que la celebración en Venezuela será el 25 de octubre, en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, en la que cientos de personas se reunirán en una misa.

Decenas de venezolanos se congregaron este sábado en las calles de Roma, cerca del Vaticano, para exigir la liberación de los presos políticos en su país, en la víspera de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Los manifestantes se concentraron en la céntrica plaza del Risorgimento, donde cubrieron el suelo con fotografías de los presos bajo el lema "una canonización sin presos políticos" y exigieron la liberación de hasta 900 personas.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro niega que en el país haya presos políticos y sostiene que son personas que han cometido diversos delitos.