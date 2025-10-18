Lidia Torrent habla de la terapia de pareja que llevó a cabo con Jaime Astrain

Han pasado unos meses complicados, pero Lidia Torrent y Jaime Astrain han demostrado que el amor es más fuerte que todo. Juntos han superado esa pequeña crisis que les llevó a estar en el foco mediático tras trascender públicamente la noticia. Ahora, la modelo ha hablado abiertamente sobre cómo ha sido el proceso.

"La terapia de pareja no era un lugar de conflicto, sino que era un lugar en el que se escuchaba desde la comprensión más absoluta, que muchas veces es lo que se necesita", explicaba Lidia al preguntarle por esos meses en los que ha luchado pro su amor con Astrain.

Además, confesaba que "cuando hay un mediador es como 'no, no, ahora no vale el 'yo más', ahora es el 'te escucho, te atiendo y te comprendo profundamente', que es a lo que creo que muchas veces no llegamos en este día a día en el que todo es muy rápido".

En ese aspecto, reconocía que "han sido unos meses de poner un poco en práctica todo lo que se trató y todo lo que se quiso mejorar en ese momento" y... ha funcionado porque no pueden estar más felices.

Actualmente, Lidia considera que se encuentra en calma, algo que "agradezco" porque "estoy bien, estoy tranquila, estoy con proyectos, estoy con la peque genial, con Jaime también, con lo cual es una calma que se agradece".