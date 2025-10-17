ESA publica imágenes que revelan el retroceso de glaciares tras 40 años en el Parque Nacional Laguna San Rafael (Chile)

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha publicado dos fotografías que revelan el retroceso de los glaciares tras 40 años en el Parque Nacional Laguna San Rafael (Chile).

Las imágenes de 1987 (izquierda) y 2024 (derecha) muestran el "dramático retroceso" de los dos glaciares más grandes del parque, San Rafael y San Quintín, "impulsado por el calentamiento global".

Ubicado en la costa del Pacífico del sur de Chile, el parque abarca una superficie de aproximadamente 17.000 km2 e incluye el Campo de Hielo Patagónico Norte, un remanente de la Capa de Hielo Patagónica que antiguamente cubría la región.

Hoy en día, a pesar de que el campo de hielo representa solo una fracción de su tamaño anterior, sigue siendo la segunda masa de hielo continua más grande fuera de las regiones polares.

Como se puede ver en las imágenes, la masa de hielo alimenta glaciares que han cambiado de tamaño entre 1987 y 2024. La imagen Landsat-5 de la izquierda fue adquirida el 9 de febrero de 1987, mientras que la imagen de la derecha capturó el campo de hielo el 9 de febrero de 2024 tal como lo vio la misión Copernicus Sentinel-2 .

La parte oeste del Campo de Hielo Patagónico Norte alimenta 28 glaciares de salida. Los dos más grandes, San Rafael y San Quintín, se muestran aquí. Ambos glaciares han estado retrocediendo drásticamente debido al calentamiento global.

El glaciar San Rafael es uno de los glaciares con mayor desprendimiento del mundo. Se desprendió hacia el oeste, en dirección al océano Pacífico, y desembocó en una laguna arqueada, la Laguna San Rafael, visible directamente a la izquierda del glaciar. La laguna se formó y se alimentó con el retroceso del glaciar.

Al igual que la Laguna San Rafael, muchos lagos de la zona se alimentan del agua procedente del deshielo de los glaciares. En las imágenes, el color del agua varía del azul oscuro al aguamarina según la cantidad de sedimento fino en suspensión.

Este sedimento se denomina "leche glaciar" y es resultado de la abrasión producida por el movimiento de los glaciares sobre la roca subyacente. Esto es especialmente evidente en el lago San Rafael, donde también se pueden observar icebergs flotando en el agua.

Justo debajo de San Rafael se encuentra el glaciar San Quintín, el segundo más grande del campo de hielo. El glaciar drena hacia el oeste y, al observar su extremo en ambas imágenes, se puede ver cómo, en 1987, el glaciar casi terminó en tierra, pero, con su retroceso, la cuenca se llenó de agua y formó el lago proglacial que se ve en 2024.

Los glaciares de todo el mundo se ven afectados por el cambio climático. A medida que las temperaturas suben y los glaciares y las capas de hielo se derriten, el agua acaba desembocando en el océano, provocando el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar es una de las consecuencias más distintivas y potencialmente devastadoras del calentamiento global.

Las observaciones satelitales pueden contribuir en gran medida al monitoreo preciso del cambio glaciar. El ritmo al que los glaciares pierden masa a largo plazo es fundamental para tomar decisiones informadas sobre la adaptación futura.