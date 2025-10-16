Septiembre de 2025 dejó más de 200 l/m2 en un solo día en Ibiza y una máxima de 41,1ºC en Canarias

El pasado mes de septiembre dejó registros extremos como los 200,4 litros por metro cuadrado (l/m2) registrados en un solo día --el martes 30-- en Ibiza o una temperatura máxima de 41,1ºC en El Matorral (Gran Canaria) el viernes 19. Estos son algunos de los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) durante el mes pasado y que el organismo estatal ha publicado a través de un mensaje en la red social 'X'.

La precipitación máxima mensual se produjo en Barx (Valencia), que registró 265,8 l/m2 a lo largo de todo septiembre. Además, la temperatura máxima más baja se dio en Cap de Vaquèira (Lleida), cuyos termómetros llegaron a -1,2ºC el martes 23. En lo que se refiere a la temperatura mínima más alta, se registró en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), que llegó a 29,7ºC el sábado 20. Mientras tanto, la mínima más baja fue la de Cabaña Verónica en Picos de Europa (Cantabria) el martes 23: -5,7ºC.

En el caso de la insolación mensual máxima, se dio en Izaña (Tenerife), que tuvo 343,8 horas de sol; mientras que la mínima se registró en Bielsa (Huesca): 122 horas. Por último, Camaleño en Picos de Europa (Cantabria) y Mercadal (Menorca) empatan en lo que se refiere a rachas de viento: ambos registraron una de 118 kilómetros por hora (km/h) el domingo 21.