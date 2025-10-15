Sibi Montes Parejo reaparece tras convertirse en madre de su primer hijo: "Tu vida cambia"

Lourdes Montes era la encargada de anunciar a través de su Instagram, el pasado 21 de agosto, el nacimiento del primer hijo de su hermana Sibi y su marido Mateo Ibáñez, revelando además el sexo del bebé, un niño, y su nombre, Mateo como su papá.

Disfrutando de este momento tan especial de su vida lejos del foco mediático, la cuñada de Francisco Rivera ha reaparecido siete semanas después de convertirse en madre para acompañar a su hermana en la entrega de los Premios Andaluces de la Moda, donde la diseñadora de 'MiAbril' ha recibido un galardón como embajadora de la moda de su tierra natal.

Completamente recupera del parto, y con una sonrisa de felicidad que pocas veces le habíamos visto ante las cámaras debido a su timidez, Sibi se ha sincerado sobre cómo lleva la maternidad: "Bien, la verdad creo que todo tiene un proceso de adaptación importante, y creo que así debe de ser porque tu vida cambia y tiene que cambiar, pero ya lo hemos pasado. Así que muy feliz, muy contenta y disfrutando" ha confesado.

El pequeño Mateo, como nos ha contado, es "muy bueno". "Está muy bien, la verdad que no me puedo quejar, es un bebé y te requiere mucho. Me encanta, o sea que muy bien" ha añadido encantada, dejando entrever que no dejará pasar demasiado tiempo para darle un hermanito.

Antes llegará su nuevo primito, ya que su prima Blanca Llandres Parejo está embarazada de su primer hijo con Alberto Herrera, con el que este sábado se dará el 'sí quiero' en una ceremonia íntima en la Iglesia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda: "Está todo, todo, todo preparado. Me parece que hay muchas sorpresas, así que deseando llegar y estar con la familia. Será algo medianamente pequeñito con las circustancias y tal, pero mejor todavía" ha revelado, reconociendo que ve "encantadísima" a la novia y "estoy muy feliz por ella".