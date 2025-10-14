Agencias

Comienza la huelga general en Grecia para protestar contra la jornada laboral de 13 horas

Grecia se ha visto este martes paralizada por una nueva huelga general convocada en señal de protesta contra la reforma impulsada por el Gobierno, que busca ampliar a 13 horas la jornada laboral en un intento por sortear los problemas económicos que atraviesa el país, en contra de las críticas de trabajadores y sindicatos.

El servicio público de transporte se ha visto gravemente afectado, con cortes generalizados en las principales ciudades del país de cara a la votación que tendrá lugar en el Parlamento. Los sindicatos exigen la retirada de la medida y la puesta en marcha, en su lugar, de una jornada laboral de 35 horas semanales --siete horas al día--.

Todos los trabajadores del servicio público de transporte, incluidos los del tranvía suburbano, estarán 24 horas en huelga en el marco de la que es ya la segunda medida de este tipo adoptada por los sindicatos en tan solo un mes. En Atenas, la capital, el transporte urbano solo funcionará en horario reducido.

Aunque el servicio de ferries sí se verá afectado, de momento se descartan retrasos o cancelaciones en los vuelos, según informaciones de la agencia de noticias Amna. Los sindicatos insisten en que se trata de un proyecto "propio de la Edad Media" y han solicitado su retirada inmediata.

En la actualidad, la jornada laboral en Grecia es de ocho horas con la posibilidad de realizar hasta tres horas extra. Sin embargo, el Gobierno ya legalizó la semana laboral de seis días, especialmente en sectores como el turismo, una medida que ha suscitado críticas.

Desde el Gobierno defienden que estas horas de diferencia podrían hacerse de forma voluntaria, siempre sujetas a remuneración, con un máximo de 37 días al año, una idea que busca contribuir a una mejora de la delicada economía griega.

Sin embargo, la Confederación Griega de los Trabajadores ha asegurado que muchos trabajadores carecerán de la oportunidad real de negarse a hacer esas 13 horas dada la "necesidad existente y la relación de poder que existe entre las partes", lo que fomentaría la "precariedad".

