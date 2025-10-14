Agencias

Alejandro Grimaldo: "De la Fuente ha creado un equipo increíble"

Por Newsroom Infobae

El lateral izquierdo de la selección española y el Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo ha comentado este martes que Luis de la Fuente ha creado "un equipo increíble" y que están consiguiendo "resultados muy buenos", además de destacar que hay "un montón de jugadores españoles" que podrían entrar en una lista en la que es "muy difícil entrar".

"Hay un montón de jugadores españoles que podrían estar en la selección, pero es difícil estar aquí, es difícil entrar. Luis de la Fuente ha creado un equipo increíble. Estamos consiguiendo resultados muy buenos y hay que seguir así. Todos estamos remando para el mismo lugar, que es el Mundial, y queremos llegar en la mejor forma posible", afirmó el lateral izquierdo español tras la victoria de la 'Roja' ante Bulgaria en Valladolid.

Grimaldo recalcó que "hay mucha competencia" porque tienen "un equipo increíble". "Cucurella está haciendo unos partidos muy buenos y yo estoy para sumar intentando ayudar al equipo, tanto dentro fuera como dentro del terreno del juego cuando llega mi momento. Hoy ha llegado y lo he disfrutado", añadió.

El del Leverkusen confesó estar "a un nivel muy alto". "Creo que quien ve la Liga Alemana y la Champions, puede ver al nivel que estoy jugando, que es lo que me está llevando aquí. Tenemos que tener una plantilla de 23 que remen hacia el mismo lado para llegar al Mundial", concluyó.

