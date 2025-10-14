Agencias

Adif amplía hasta las 17 horas la interrupción del Corredor Mediterráneo por la dana Alice

Adif ha ampliado hasta las 17 horas de este martes la previsión para el restablecimiento del servicio en varios tramos del Corredor Mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castelló a causa de los daños en la línea ferroviaria causados por la dana Alice.

La detección de nuevos daños en la plataforma de vías y la complejidad en la movilización de medios técnicos, materiales y humanos siguen dificultando el restablecimiento completo del servicio, informa Adif en un comunicado.

La compañía trabaja en ambas vías entre Ulldecona y L'Aldea (Tarragona) para reponer las infraestructuras dañadas por inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, ya que tras las lluvias de este lunes se han detectado nuevos daños en este trayecto.

