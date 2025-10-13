Amazon Quick Suite ofrece una plataforma con agentes para responder preguntas y tomar decisiones

Amazon Web Services (AWS) ha anunciado Amazon Quick Suite, una plataforma que integra capacidades de investigación y automatizacion de la mano de un agente que responde rápidamente a las preguntas en el trabajo y convierte los datos en acciones.

Quick Suite integra capacidades de investigación (Quick Research), inteligencia de negocios (Quick Sight) y automatización (Quick Flows y Quick Automate) impulsadas por inteligencia artificial en un único espacio de trabajo.

Permite analizar datos mediante consultas en lenguaje natural, encontrar información crítica en fuentes empresariales y externas en minutos, y automatizar procesos desde tareas sencillas hasta complejos flujos de trabajo multidepartamentales.

Y lo hace combinando compañeros agentes para mejorar la eficiencia en un proceso fragmentado que suele requerir la consulta con equipos especializados para analizar conjuntos de datos avanzados y, en algunos casos, debe repetirse regularmente.

El conjunto de capacidades incluye una base de conocimiento unificada (Quick Index), que opera en segundo plano, e indexa y prepara automáticamente cualquier archivo subido o dato no estructurado para facilitar la búsqueda, clasificaciion o acceso a datos eficientes.

Quick Research, por su parte, es un agente que realiza una investigación exhaustiva en los datos empresariales y fuentes externas para ofrecer conocimientos contextualizados y accionables en minutos u horas. Mientras que Quick Sight ofrece capacidades de inteligencia de negocios impulsadas por IA que transforman los datos en conocimientos accionables mediante consultas en lenguaje natural y visualizaciones interactivas.

En lo que respecta a la automatización, a partir de descripciones en lenguaje natural, Quick Flows se dirige a flujos de trabajo sencillos, y obtiene información de fuentes internas y externas, actúa en aplicaciones de negocio, genera contenido y gestiona requisitos específicos del proceso.

Quick Automate ayuda a los equipos técnicos a construir y desplegar automatizaciones sofisticadas para procesos complejos y de varios pasos que abarcan departamentos, sistemas e integraciones de terceros.

También incluye funciones de nivel empresarial como la gestión de roles de usuario y capacidades 'human-in-the-loop', y proporciona una observabilidad completa con monitorización en tiempo real, seguimiento de la tasa de éxito y registros de auditoría para el cumplimiento y la gobernanza.

Adicionalmente, y para la organización de datos fluida y las interacciones de IA contextuales en toda la empresa, ofrece también Spaces, un espacio propio de cada usuario en el que puede añadir su propio contexto subiendo archivos o conectándose a conjuntos de datos y repositorios específicos de su trabajo o de una función particular.

Y Chat agents, agentes de 'insights' que pueden ser usados para interactuar con datos y flujos de trabajo a través del lenguaje natural.