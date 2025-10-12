Cortada la AP-7 entre Freginals y Ulldecona (Tarragona) en ambos sentidos por inundaciones

Las lluvias de este domingo en el Montsià (Tarragona) han obligado a cortar la AP-7 entre Freginals y Ulldecona en ambos sentidos de la marcha por inundaciones en la calzada hacia las 18.20 horas.

Por este corte, en Aldea se hacen desvíos obligatorios en sentido sur y en Ulldecona en sentido norte, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Además, se mentienen cortadas por lluvia o inundaciones la C-12 en Tortosa, con desvíos señalizados, la T-331 entre Ulldecona y Santa Bàrbara, y la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Sènia.

Los Bombers de la Generalitat han recibido 30 avisos entre las 17.30 y las 18.30 horas por servicios derivados de las lluvias en las Terres de l'Ebre: 5 en el Baix Ebre y 15 en el Montsià.

Asimismo, Protecció Civil ha informado vía X hacia las 18.50 que se ha interrumpido la circulación de la línea de Rodalies R16 a raíz de un tren parado en Ulldecona por acumulación de agua en la vía, por lo que ha activado la prealerta Ferrocat.