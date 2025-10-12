Arranca el desfile del 12 de octubre, con pitos a Sánchez y la ausencia de hasta cuatro ministros

El acto central del 12 de octubre, la tradicional parada militar presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, ha dado comienzo con pitos al presidente, Pedro Sánchez, y la ausencia de hasta cuatro ministros.

En concreto, son baja las ministras de Sumar Mónica García y Sira Rego, de Sanidad y Juventud e Infancia, respectivamente, que están de viaje oficial en Berlín y Jordania; el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Entre las ausencias también destacan las de los presidentes autonómicos de La Rioja y Canarias, Gonzalo Capellán y Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, que nunca asiste a este evento. Además, se han dado de baja la balear, Marga Prohens, el valenciano, Carlos Mazón, y el murciano, Fernando López-Miras, por causa del mal tiempo en sus autonomías.

Asimismo, este año, el líder de Vox, Santiago Abascal, sigue la parada militar a pie de calle y no en la tribuna de autoridades, alegando que no quiere compartir espacio con Sánchez donde no pueda denunciar “su corrupción” y que estos actos “blanquean” la figura del jefe del Ejecutivo.

Felipe VI, ataviado con el uniforme de gala de la Armada, en calidad de capitán general de los Ejércitos, ha llegado acompañado de Letizia, la princesa Leonor, vestida con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, y de la infanta Sofía, que ha sido baja en la tribuna real los dos últimos años por encontrarse cursando el bachillerato en Gales.

Antes de los monarcas, la princesa de Asturias y la infanta han llegado los miembros de la cúpula militar, con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, a la cabeza, y la falta del jefe de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro, que se encuentra en Estados Unidos para celebrar los 250 años de la Marina estadounidense.

Tras ellos han hecho su aparición Sánchez, bajo un aluvión de pitos y abucheos, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. La Justicia investiga varios presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno personal del jefe del Ejecutivo.

Imágenes de la llegada de los Reyes al desfile del 12 de octubre y del salto de los paracaidistas con la bandera de España. (Europa Press)

La parada militar

La parada militar se realizará a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se iniciará a la altura de la glorieta Emperador Carlos V y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón. Es el tercer año consecutivo en el que se realiza esta ruta, ante la imposibilidad de celebrarlo en el Paseo de la Castellana por las obras de soterramiento del tráfico.

En total, 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones participarán con uniforme de gala en la parada militar. De ellos, 3.323 son hombres y 524 son mujeres (un 13,6%).

Respecto a los medios, las Fuerzas Armadas exhiben 45 aviones, 29 helicópteros, 123 vehículos y 39 motocicletas y desfilan 229 caballos y seis perros.