La XXV Zegama-Aizkorri se disputará el 17 de mayo de 2026

La vigésimo quinta edición de la maratón de montaña Zegama-Aizkorri, prueba puntuable para la Golden Trail World Series con un recorrido de 42,195 kilómetros y 5.572 metros de desnivel, se disputará el 17 de mayo de 2026 y sorteará sus 225 plazas el 20 de febrero, según anunciaron los organizadores en un comunicado.

Las preinscripciones para optar a estos dorsales de la maratón, que se desarrolla por el macizo de Aratz y la Sierra del Aizkorri e incluye cuatro de las cimas más altas del País Vasco -el Aratz, el Aizkorri, el Aitxuri y el Andraitz-, se abrirán el 12 de enero a las 12:00 horas a través de la plataforma de inscripción Kronoak.com.

Durante diez días, del 12 al 23 de enero, los corredores podrán preinscribirse para optar a un dorsal de la maratón, luego se reparten los que van al sorteo, los que tienen dorsal por buen tiempo y los que cuentan con él de forma directa por ser del pueblo o haber terminado todas las ediciones.

El 26 de enero se abrirá el período para el Kilómetro Vertical y la Junior Trail (16-18 años). El sorteo de los dorsales para las tres carreras tendrá lugar el 20 de febrero.

El 17 de mayo de 2026 se conocerá a los atletas que recogerán el testigo de los vencedores en la edición de 2025. La donostiarra Sara Alonso, con un tiempo de 4h27:25, logró el triunfo y resarcirse de las ediciones anteriores y el marroquí Elhousine Elazzaoui (3h43:28) consiguió su primera victoria en la plaza de Zegama.