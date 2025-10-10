Agencias

La XXV Zegama-Aizkorri se disputará el 17 de mayo de 2026

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vigésimo quinta edición de la maratón de montaña Zegama-Aizkorri, prueba puntuable para la Golden Trail World Series con un recorrido de 42,195 kilómetros y 5.572 metros de desnivel, se disputará el 17 de mayo de 2026 y sorteará sus 225 plazas el 20 de febrero, según anunciaron los organizadores en un comunicado.

Las preinscripciones para optar a estos dorsales de la maratón, que se desarrolla por el macizo de Aratz y la Sierra del Aizkorri e incluye cuatro de las cimas más altas del País Vasco -el Aratz, el Aizkorri, el Aitxuri y el Andraitz-, se abrirán el 12 de enero a las 12:00 horas a través de la plataforma de inscripción Kronoak.com.

Durante diez días, del 12 al 23 de enero, los corredores podrán preinscribirse para optar a un dorsal de la maratón, luego se reparten los que van al sorteo, los que tienen dorsal por buen tiempo y los que cuentan con él de forma directa por ser del pueblo o haber terminado todas las ediciones.

El 26 de enero se abrirá el período para el Kilómetro Vertical y la Junior Trail (16-18 años). El sorteo de los dorsales para las tres carreras tendrá lugar el 20 de febrero.

El 17 de mayo de 2026 se conocerá a los atletas que recogerán el testigo de los vencedores en la edición de 2025. La donostiarra Sara Alonso, con un tiempo de 4h27:25, logró el triunfo y resarcirse de las ediciones anteriores y el marroquí Elhousine Elazzaoui (3h43:28) consiguió su primera victoria en la plaza de Zegama.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Presidente interino de Perú promete empezar a construir bases de reconciliación en el país

Infobae

Al menos 30 supuestos insurgentes mueren en una nueva operación del Ejército de Pakistán

Infobae

La cantante Jisoo de Blackpink lanza un dueto junto a Zayn Malik, ex de One Direction

Infobae

Levantan la alerta de tsunami por el terremoto de 7,4 en el sur de Filipinas

Infobae

Irán dice que la tregua en Gaza podría abrir la puerta a ataques israelíes en otras zonas

Infobae