Agencias

Alertan de olas de hasta tres metros tras el terremoto de 7,4 en el sur de Filipinas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Manila, 10 oct (EFE).- El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico alertó este viernes del posible impacto en costas del sur de Filipinas de olas de entre uno y tres metros con el aviso de tsunami activado por un terremoto de magnitud 7,4 en la isla de Mindanao.

El organismo, con sede en Honolulu, indicó también la posibilidad de que se generen olas de entre 0,3 y un metro en algunas costas de Indonesia y Palau.

"La situación real en la costa puede variar con respecto al pronóstico ante la incertidumbre y debido a las características locales", apunta el centro, que advierte sobre olas peligrosas a hasta 300 kilómetros del epicentro.

La alerta de tsunami fue activada a raíz del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este viernes la isla de Mindanao, en la región meridional de Filipinas.

El temblor se produjo a 58 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 20 kilómetros al este de la población de Santiago, alrededor de las 9:40 hora local (1:40 GMT), según indica el servicio geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) alertó sobre la posibilidad de tsunami y pidió las "evacuaciones inmediatas" de varias provincias, entre ellas las islas Danagat y Davao Oriental.

Este movimiento telúrico se produce unos diez días después de que otro sismo de magnitud 6,9 golpeara la noche del 30 de septiembre la Isla de Cebú, en la región central de Filipinas, dejando 74 fallecidos.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Decenas de manifestantes protestan contra Boluarte frente a la embajada de Ecuador en Perú

Infobae

Kim se compromete a convertir a Pionyang en un "paraíso próspero" en aniversario

Infobae

Taiwán insta a China a “renunciar al uso de la fuerza” para tomar el control de la isla

Infobae

La Fiscalía de Bolivia emite una orden de captura contra el presidente de YPFB

Infobae

El Congreso de Perú empieza a tratar cuatro mociones de destitución contra Dina Boluarte

Infobae