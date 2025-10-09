De Sara Carbonero, a Tamara Falcó. Los mejores looks de los Premios Talento Fashion 2025

Derroche de glamour y elegancia en la gala de los Premios Talento Fashion 2025 que la revista '¡Hola Fashion!' ha entregado en la noche de este miércoles en una exclusiva e inolvidable velada en el Consulado General de Italia en Madrid. Entre los galardonados, Tamara Falcó, Premio Especial Tributo Fashion; Sara Carbonero e Isabel Jiménez, Premio Talento Fashion a la Dirección Creativa por su firma Slow Love; Lady Amelia y Lady Eliza Spencer, sobrinas de la fallecida princesa Diana de Gales, Premio al Talento y a la Influencia Fashion; Rebecca Donaldson, novia de Carlos Sainz Jr. y Premio Talento Fashion a la Modelo del Año; la diseñadora italiana Alberta Ferretti, Premio Talento Fashion a la Trayectoria Internacional; y Jorge Redondo, alma de la firma Redondo Brand, que ha recibido el Premio al Diseñador del Año.

Además de los protagonistas de los galardones, han sido numerosos los rostros conocidos que han desfilado por la alfombra azul del Palacio de Santa Coloma, que se convirtió en una improvisada pasarela con los espectaculares looks elegidos por alguna de sus invitadas, como la presentadora Arantxa del Sol, la actriz Vanesa Romero, las hermanas Eugenia y Claudia Osborne, la influencer Alexandra Pereira, la modelo Alejandra Domínguez, o la ex mujer de Alejandro Sanz, Raquel Perera. ¡Los estilismos más impactantes, a continuación!

Tamara Falcó. De nuestras favoritas. Lejos de lucir un vestido como la mayoría de asistentes al evento, la marquesa de Griñón ha arrasado con un conjunto de pantalón satinado en color burdeos con estampado de pequeñas estrellas metalizadas, chaqueta corta tipo torera a juego, y top blanco palabra de honor con drapeado en forma de lazada en la cintura. Un total look de su propia colección cápsula TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro con el que acertó de pleno.

Sara Carbonero. Deslumbrante, la periodista hizo un guiño a otra de las premiadas, Alberta Ferretti, eligiendo un espectacular diseño de la italana: un vestido plateado de manga larga, escote redondo y bordados florales hasta los pies, que combinó con bolso de mano a juego. De otra galaxia.

Isabel Jiménez. La amiga, socia y comadre de la ex de Iker Casillas no se quedó atrás en cuanto a elegancia y enamoró con un impresionante vestido negro de manga larga con cuello a la caja, falda de volantes semitrasnparente y cuerpo cuajado de brillos de Claro Couture.

Lady Amelia Spencer. La sobrina de la recordada Lady Di acaparó todas las miradas con un sofisticado vestido negro se escote redondo con tirante espaghetti con transparecias y bordados florales de pedrería, mientras su hermana melliza, Lady Eliza Spencer, ha destilado delicadeza con un diseño gris plomo de encaje y pedrería de Ermanno Scervino con escote corazón y tirante fino.

Rebecca Donaldson. Apostando por la sencillez, la modelo escocesa, novia del piloto Carlos Sainz Jr., ha presumido de la figura que le ha valido el título de Modelo del Año con un sobrio vestido negro con cuello a la caja, manga corta y silueta recta, optando por llevar su media melena rizada.

Goya Toledo. La actriz, maestra de ceremonia de los premios, ha cautivado con un elegantísimo diseño negro con escote corazón palabra de honor, falda con volumen y cuerpo tipo corsé. Muy en su línea y siempre impecable.

Claudia Osborne. La hija de Bertín Osborne ha rendido homenaje con un sofisticado dos piezas del recientemente fallecido Giorgio Armani, compuesto por una blazer satinada de corte oversize -con la que ha prescindido de llevar nada debajo- y pantalón fluido semitransparente en gris repleto de brillos.

Arantxa del Sol. La presentadora ha derrochado estilo con un total look rojo compuesto por vestido sin mangas con escote redondo y corte recto con remate ligeramente evasé, y torerilla de flores tridimensionales confeccionadas en tafetán.

Raquel Perera. La coach, que ha aclarado que el hombre con el que se la vio recientemente en el concierto de Vanessa Martín es tan solo un amigo, también se ha decatado por el rojo pasión con un favorecedor diseño de corte ajustado, tirante ancho, cuello redondo abierto y abertura lateral infinita hasta la cadera rematada en lazo.

Vanesa Romero. La actriz ha demostrado que menos es más y ha derrochado elegancia con un vestido blanco de tirantes de inspiración nupcial con escote pronunciado tipo bustier y silueta recta hasta los pies, luciendo su larga y rubia melena suelta con ondas abiertas.

Alexandra Pereira. Impresionante, y de las más arriesgadas de la noche -nos encanta, que para eso era una entrega de premios de moda- la creadora de contenido ha lucido un vestido de Redondo Brand (era la encargada de entregarle el premio a Jorge Redondo como mejor diseñador del año) con falda estructurada a la cadera tipo globo hasta los pies con lentejuelas y pailletes en un llamativo tono mitas plata mitad bronce, y corpiño drapeado de satén con escote palabra de honor en color bronce.

Alejandra Domínguez. La modelo ha acaparado todas las miradas con un sensual vestido transparente de Bluemarine con llamativa abertura lateral, apliques metalizados tridimensionales con forma de flor a lo largo de todo el diseño, escote pronunciado y tirante fino.