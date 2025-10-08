Un grupo de 29 eurodiputados pide por carta a Metsola que desapruebe el acuerdo comercial UE-Marruecos

Un grupo de 29 eurodiputados socialdemócratas, verdes y de la izquierda, entre ellos seis españoles, ha pedido este miércoles por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que "desapruebe claramente a la Comisión Europea por el nuevo y controvertido acuerdo comercial con Marruecos".

El nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, que incluye explícitamente los productos del Sáhara Occidental bajo control marroquí, entró provisionalmente en vigor el pasado 3 de octubre para dar cumplimiento al plazo de 12 meses que impuso el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en una sentencia que anuló el acuerdo previo por considerar que se celebró sin el consentimiento del pueblo saharaui.

La carta, firmada por los españoles Irene Montero e Isabel Serra (Podemos), Estrella Galán (Sumar), Ana Miranda (BNG), Vicent Marzà (Compromís) y Pernando Barrena (Bildu), así como otra veintena de eurodiputados de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Portugal y Suecia, pide a Metsola que "reprenda oficialmente y sin ambigüedades a la Comisión Europea".

En concreto, los eurodiputados afean a Bruselas haber querido que el acuerdo comercial entre en vigor provisionalmente, sin la aprobación del Parlamento, al tiempo que critican que se "ignore tan claramente numerosas decisiones del TJUE sobre el mismo tema".

Además, consideran que el nuevo acuerdo, que amplía las preferencias arancelarias previstas a los productos procedentes del Sáhara Occidental, "socava una comunidad internacional basada en normas al recompensar de facto la ocupación ilegal continuada" del Sáhara Occidental" ya que permite a Marruecos "seguir explotando económicamente" este territorio.

"Es alarmante ver a la Comisión Europea ignorar en un mismo acto tanto al Parlamento Europeo como al TJUE y el derecho internacional. Por eso sentimos que debíamos actuar y pedirle al presidente del Parlamento Europeo que actuara", ha explicado el eurodiputado danés de izquierda Per Clausen, precursor de la carta.