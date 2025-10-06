Putin traslada a Netanyahu la "firme" postura de Rusia de apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha trasladado este lunes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la "firme" postura de Rusia de apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado, en el marco de la solución de dos Estados, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas y que se incluye en el plan del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para la Franja de Gaza.

"Ambos líderes han analizado en profundidad la situación actual en Oriente Próximo, incluyendo el plan del presidente estadounidense para la normalización de las relaciones en la Franja de Gaza (...). Putin ha reafirmado la firme postura de Rusia a favor de una solución integral para la cuestión palestina, basada en un marco jurídico internacional consolidado", reza un comunicado del Kremlin.

La mencionada propuesta de Trump para Gaza incluye un apartado en el que menciona que "cuando avance el nuevo desarrollo de Gaza y cuando el programa de reformas de la Autoridad Palestina esté desarrollado" se pueden dar las condiciones para "una senda creíble a la autodeterminación y la estatalidad palestina, que es la aspiración del pueblo palestino".

Moscú ha señalado que Putin y Netanyahu también han intercambiado puntos de vistas sobre "otros asuntos regionales", entre otros su "interés por encontrar soluciones negociadas a la situación entorno al programa nuclear iraní y en una mayor estabilización en Siria".

Por otro lado, Netanyahu ha deseado "sus mejores deseos" a Putin en vísperas de su cumpleaños, mientras que este último ha felicitado al primer ministro de Israel y al pueblo israelí con motivo de la festividad judía de Sucot, que se celebra desde hoy hasta el próximo lunes.