Microsoft no abandona el desarrollo de la consola Xbox

La reorganización de los planes de suscripción de Xbox Game Pass suscitó los rumores sobre una posible retirada de Microsoft del desarrollo de 'hardware', algo que la compañía ha negado, subrayando su "inversión activa" en este área.

Game Pass ha ampliado las bibliotecas de juegos e incorporado el juego en remoto en los tres planes que conforman este servicio de suscripción, pero también lo ha acompañado de un aumento de los precios, especialmente notable en el plan Ultimate: de 17,99 euros ahora cuesta 26,99 euros.

Esta reorganización llevó a muchos a pensar que Microsoft planeaba dejar de lado la parte de 'hardware', protagonizada por las consolas Xbox, y en su lugar, apostar completamente por el juego en la nube.

Sin embargo, sus planes de futuro incluyen nuevo 'hardware', como han confirmado en un comunicado a Windows Central. "Estamos invirtiendo activamente en nuestras futuras consolas y dispositivos propios diseñados, desarrollados y construidos por Xbox", ha dicho.

También apela al acuerdo que tiene con AMD, ya que, como anunciaron en junio, los chips de este fabricante impulsarán la próxima Xbox, que ofrecerá una experiencia multidispositivo con Windows.