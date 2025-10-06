Agencias

LeBron James anuncia este martes "la decisión de todas las decisiones"

El jugador de Los Angeles Lakers LeBron James ha asegurado que este martes comunicará "la decisión de todas las decisiones", un enigmático anuncio que llega antes de que inicie su vigésima tercera temporada en la NBA y que podría apuntar a una posible retirada tras la próxima campaña.

"La decisión de todas las decisiones", escribió en su cuenta oficial de X acompañando a un vídeo con el título 'The Second Decision' -'La segunda decisión'-, un guiño a la famosa entrevista ofrecida en 2010 a ESPN, llamada 'The Decision', en la que anunció su marcha de Cleveland Cavaliers a Miami Heat. En el vídeo, grabado en una cancha de baloncesto, LeBron se dirige hacia un set de entrevistas.

Aunque no ha dado pistas sobre el contenido del anuncio, que ofrecerá a las 18.00 hora peninsular española, las especulaciones apuntan hacia una posible retirada al final del curso 2025-26. El alero estadounidense afronta su octava temporada con los Lakers, por los que fichó en 2018 y con los que ganó un anillo en 2020.

A pesar de sus 40 años, LeBron mantiene sus buenos número en un equipo en el que ha ganado protagonismo el esloveno Luka Doncic y donde ha cumplido el sueño de jugar junto a su hijo Bronny.

En su carrera en la liga norteamericana ha jugado para Cleveland Cavaliers (2003-10 y 2014-18), Miami Heat (2010-14) y Los Angeles Lakers (2018) y ha ganado cuatro veces el título de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020), siendo seis veces subcampeón. Además, ha sido cuatro veces MVP de la temporada regular y otras cuatro de las Finales.

EuropaPress

