La Francia Insumisa presenta una nueva moción de destitución contra Macron

El partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI) ha anunciado este lunes la presentación de una nueva moción de destitución contra el presidente del país, Emmanuel Macron, una iniciativa que tiene pocos visos de prosperar, pero que agrava la crisis política en la que se encuentra sumida Francia tras la dimisión del primer ministro, Sébastien Lecornu, apenas unas horas después de presentar su gobierno.

"Este miércoles 8 de octubre por la mañana, la moción de destitución firmada por 104 parlamentarios será examinada por la mesa de la Asamblea Nacional", ha publicado el coordinador de LFI, Manuel Bompard, en su cuenta en la red social X.

El proceso que plantea esta iniciativa "determinará si la destitución del presidente de la República puede votarse en comisión y en la Cámara", ha explicado Bompard, que recuerda que la moción de destitución presentada por LFI contra Macron en 2024 fue rechazada gracias al apoyo del partido de extrema derecha Agrupación Nacional.

"Emmanuel Macron es responsable del caos político. Debe irse. Por lo tanto, cada partido político de la Asamblea tendrá que asumir su responsabilidad a partir de la mañana del miércoles si permite que Emmanuel Macron continúe destruyendo el país", ha concluido Bompard.

La moción de destitución está recogida en el Artículo 68 de la Constitución de 1958, que especifica que "el presidente de la República solo podrá ser destituido en caso de incumplimiento de sus funciones de forma manifiestamente incompatible con el ejercicio de su mandato", pero a la hora de ponerla en práctica supone un proceso muy complejo.

De hecho, hasta ahora ninguna moción de destitución ha prosperado. Los últimos precedentes son la de 2016 impulsada por Los Republicanos (derecha) contra el presidente socialista François Hollande y la de 2024 mencionada por Bombard, impulsada por LFI contra Macron.