Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, pletóricos y enamoradísimos en su primer baile como marido y mujer

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se daban el 'sí quiero' este sábado 4 de octubre en una exclusiva boda celebrada en la iglesia del Cristo de los Gitanos, donde reposan las cenizas de la madre del jinete, la inolvidable Cayetana de Alba, en presencia de sus familiares y amigos más cercanos, destacando rostros conocidos como Curro Romero -muy recuperado tras su reciente ingreso hospitalario- y Carmen Tello, Susanna Griso, Bertín Osborne, y Olivia de Borbón y Julián Porras, además de Alfonso Díez, que a punto de cumplirse 11 años de la muerte de la duquesa de Alba sigue manteniendo una maravillosa relación con los hijos de la que fuera su mujer, especialmente con el duque de Arjona.

Y aunque a su salida del templo tras convertirse en marido y mujer, Cayetano se mostró de lo más tenso ante las cámaras, pidiendo "respeto por una vez en la vida" en un momento tan especial para él, la jornada estuvo marcada por la felicidad y el amor que desprendían a raudales la pareja. Y buena prueba de ello es el vídeo que ha compartido en Instagram una de las invitadas al enlace, Carmen Lomana, del primer baile nupcial de los recién casados, en el que hubo un divertido intercambio de parejas.

Entregados, derrochando amor y complicidad al ritmo de 'You're still the one' de Shania Twain, Bárbara y Cayetano veían en primera fila a los hijos del jinete, Luis y Amina -fruto de su matrimonio con Genoveva Casanova- y, entre risas y para sorpresa de los jóvenes, les hacían gestos para que se uniesen a ellos en la pista de baile.

Un momento muy especial en el que el conde de Salvatierra y su hija continuaron el baile abrazados mientras Bárbara y Luis hacían lo propio, presumiendo de la maravillosa relación que mantienen. "Resumen de una boda preciosa llenar de amor, complicidad y alegría. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Os deseamos toda la felicidad. Una bonita pareja" ha escrito Lomana en su post en redes sociales, en el que ha incluido un carrusel de imágenes con su nuevo novio, Antonio Gutiérrez.

No solo la socialité ha revelado cómo fue el primer baile de Cayetano y Bárbara como marido y mujer, ya que también el jinete -todavía en una nube de felicidad tras su boda- ha compartido un storie de su baile nupcial, escogiendo un momento muy especial en el que solos en la pista de baile, su esposa le dedica la famosa balada de Shania Twain que dice: "Cuando te vi por primera vez vi amor / La primera vez que me tocaste sentí amor / Y después de todo este tiempo sigues siendo el único al que amo / Parece que lo logramos / Mira hasta dónde hemos llegado, mi amor / Puede que hayamos tomado el camino largo pero sabíamos que algún día llegaríamos".