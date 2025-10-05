Netanyahu avisa que no procederá con el resto del plan de paz hasta que Hamás libere a todos los rehenes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha avisado este domingo que no cumplirá con el resto del plan de paz propuesto por Estados Unidos hasta que el movimiento palestino Hamás libere a todos los rehenes, vivos y muertos, que tiene en su poder, en lo que considera como la primera y principal cuestión entre los 20 puntos de la oferta presentada por el presidente norteamericano, Donald Trump.

Israel y Hamás comienzan mañana en la ciudad egipcia de El Arish una negociación sobre el plan de Trump que se antoja enormemente complicada. Si bien el movimiento palestino se ha declarado dispuesto a liberar a todos los rehenes, ha exigido que el intercambio vaya acompañado simultáneamente de un alto el fuego y de una primera retirada parcial del Ejército israelí de sus posiciones actuales en el enclave, particularmente alrededor de la ciudad de Gaza.

Por contra, Netanyahu ha insistido este domingo en marcar los tiempos de la ejecución del acuerdo. "No avanzaremos con ninguno de los artículos del plan hasta que se cumpla la liberación de los secuestrados, vivos y muertos, y sean trasladados a territorio israelí", ha manifestado durante un foro en comentarios recogidos por el canal 12 de la televisión israelí.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se ha mostrado todavía más contundente y avisado a Hamás que los rehenes serán liberados de una forma u otra. "Si Hamás se niega a liberar a los rehenes, las FDI intensificarán el fuego hasta derrotar a Hamás y garantizar el regreso de todos", ha declarado durante su visita a un memorial por las víctimas de la guerra de 1973 contra Egipto y Siria, la conocida como la guerra del Yom Kipur.