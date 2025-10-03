La UE renueva un año las sanciones contra Rusia por sus actividades de injerencia en la Unión

Los Estados miembros de la Unión Europea han renovado este viernes las sanciones impuestas contra personas y entidades vinculadas a actividades de injerencia e interferencia de Rusia en el extranjero, incluyendo asesinatos de opositores fuera de Rusia o campañas de manipulación de la opinión pública y de procesos democráticos en la Unión.

Con este paso, los Veintisiete prolongan hasta octubre de 2026 las sanciones que pesan contra 47 individuos y 15 entidades responsables de actividades 'híbridas', esto es, maniobras de manipulación e interferencia en asuntos nacionales de los Estados miembros, pero también asesinatos en el extranjero y actividades de desestabilización en toda Europa.

El bloque puso en pie en 2024 este plan de sanciones para combatir a individuos responsables, que ejecuten, apoyen o se beneficien de acciones atribuibles al Gobierno de la Federación de Rusia que "amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la Unión".

Todo con la vista puesta en defender a la UE de intentos de obstrucción o injerencia en procesos políticos democráticos o en alteraciones del orden público y la seguridad en el seno del bloque.

Los sancionados, principalmente agentes de seguridad, militares, empresarios de medios de comunicación y propagandistas rusos, se enfrentan al veto a viajar a la UE y tienen congelados sus bienes en la Unión, estando sujetos a la prohibición de que una tercera persona ponga a su disposición recursos en la Unión.