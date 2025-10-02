Microsoft tendrá acceso a 100.000 procesadores de Nvidia integrados con IA como parte de su acuerdo con Nebius

Microsoft tendrá acceso a más de 100.000 microchips GB300, procesadores integrados con IA fabricados por Nvidia, como parte del acuerdo suscrito con Nebius hace unas tres semanas por hasta 19.400 millones de dólares (16.564 millones de euros) para proveerla de capacidad de computación de IA.

'Bloomberg' ha desvelado hoy este detalle del contrato a cinco años que no había trascendido al citar fuentes conocedoras del asunto. El objetivo de Microsoft sería atajar la escasez de capacidad para IA y, simultáneamente, liberar espacio dentro de sus propios servidores para otros fines.

Microsoft ha cerrado más acuerdos con otras 'neoclouds', pequeños proveedores de infraestructura que alquilan potencia informática para IA. Microsoft ha firmado compromisos por valor de más de 33.000 millones de dólares (28.176 millones de euros) con empresas de este tipo, entre ellos Nebius, CoreWeave, Nscale o Lambda.

COLABORACIÓN CON NEBIUS

Nebius comunicó el 9 de septiembre que una asociación con Microsoft por 19.400 millones de dólares que contemplaba un pago base de 17.400 millones de dólares (14.856 millones de euros) con la posibilidad de ampliar servicios en hasta 2.000 millones de dólares (1.708 millones de euros) adicionales.

Nebius desplegará sus capacidades en varias fases a lo largo de 2025 y 2026 hasta 2031 desde su nuevo centro de datos ubicado en Vineland (Nueva Jersey).

La firma neerlandesa espera financiar los gastos de capital asociados mediante una combinación del 'cash flow' procedente de la operación, así como con una emisión de deuda a corto plazo avalada por el contrato y en condiciones mejoradas por la calidad crediticia de la contraparte.