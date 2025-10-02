Albanese critica la "arrogancia extrema" de Israel tras interceptar la flotilla en aguas internacionales

La relatora de Naciones Unidas sobre los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, ha acusado este jueves a Israel de "una arrogancia extrema" tras la interceptación en aguas internacionales de decenas de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, que intentaba trasladar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, al tiempo que ha señalado que esta actuación "muestra totalmente" la "fragilidad" de las autoridades israelíes.

Albanese ha manifestado en su cuenta en la red social X que el Ejército israelí ha desplegado "lanchas rápidas, buques y paracaidistas" para intentar interceptar "el último barco de la Global Sumud Flotilla que intenta llegar a Gaza", antes de destacar que esta barca, que habría logrado sobrepasar el bloqueo naval, se encuentra "cerca" del enclave palestino, sin que Israel se haya pronunciado al respecto.

Por el momento se desconoce el número exacto de embarcaciones interceptadas por el Ejército de Israel, si bien la Global Sumud Flotilla apunta en una página habilitada para mostrar la posición de cada una de ellas por GPS que cuatro de ellas siguen navegando, incluida una --el 'Mikeno'-- que aparece cerca de las costas de Gaza, sin confirmación oficial sobre su ubicación.

La ofensiva israelí contra la Franja, ha dejado hasta la fecha más de 66.100 palestinos muertos --entre ellos 455, incluidos 151 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.