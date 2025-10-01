El tenista francés Gael Monfils se retirará al final de la próxima temporada

El tenista francés Gael Monfils ha anunciado este miércoles que se retirará del tenis profesional una vez termine la próxima temporada, poniendo fin así a 22 años de carrera deportiva en los que ha conseguido hasta trece títulos individuales, aunque sufriendo por el camino muchas lesiones que le han llevado a tomar esta decisión a sus 39 años.

"Cogí una raqueta por primera vez a los dos años y medio, y empecé a jugar profesionalmente a los 18. Ahora, tras celebrar mi 39 cumpleaños hace apenas un mes, me gustaría compartir que el año que viene será el último como tenista profesional. La oportunidad de convertir mi pasión en mi profesión es un privilegio que he apreciado durante cada partido y cada momento de mis 21 años de carrera", ha anunciado el francés en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El actual número 53 del Ranking ATP ha tomado esta decisión tras ver como las lesiones no cesaban y no le permitían rendir a su máximo nivel. En último encuentro, Monfils tuvo que retirarse del ATP de Chengdú (China) tras sufrir una lesión en el tobillo en su partido de primera ronda frente al kazajo Aleksandr Shevchenko, teniendo que perderse el Open 500 de Pekín y el Masters 1.000 de Shanghái.

Durante sus 21 años de carrera deportiva, Monfils ha tenido que abandonar hasta 35 torneos por lesión, siendo el jugador con más retiradas de todo el circuito ATP desde su creación en 1990. El ganador de trece títulos individuales espera regresar este año en el Masters 1.000 de París, donde intentará poner fin a su carrera deportiva la próxima temporada.

En el comunicado publicado en sus redes sociales, el jugador galo ha querido agradecer a todo el mundo que le ha ayudado durante sus 22 años de carrera deportiva, especialmente a su esposa, la tenista ucraniana Elina Svitolina, quien sigue en activo después de haber regresado en 2021 tras ser madre.

"Cuando amas algo tanto, nunca sientes que es un buen momento para decir adiós, pero los 40 años creo que es el momento ideal para mí. Por supuesto, ganar un título más antes de retirarme lo haría aún más increíble. Pese a todo, mi único objetivo real para el próximo año es simple: disfrutar cada minuto y jugar cada partido como si fuera el último", finalizó.