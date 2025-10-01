El lateral Alejandro Balde recibe el alta y es la novedad para el Barça-PSG

El lateral español Alejandro Balde ha recibido este miércoles el alta médica y es la gran novedad en la lista de convocados facilitada por el entrenador blaugrana, Hansi Flick, de cara al partido de esta noche entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain en el Estadi Olímpic Lluís Companys, correspondiente a la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones.

"El jugador Alejandro Balde ha recibido el alta médica y está a disposición de Hansi Flick para el partido contra el PSG", anunció el club blaugrana en un comunicado, después de que Balde llevara ya unos días entrenando con el equipo. Por el contrario, siguen siendo baja Joan Garcia, Gavi, Fermín, Raphinha y Ter Stegen.

Así pues, la lista completa es la siguiente: Szczesny, Kochen, Eder Aller; Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia, Jofre Torrents; Pedri, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro; Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Toni Fernández.