Rosa Benito revela en qué punto está su relación con Rocío Carrasco

Rosa Benito está en el punto de mira después de que 'Vaya fama' haya revelado este domingo que la exmujer de Amador Mohedano no estuvo en el balcón familiar de la casa de Rocío Jurado en Chipiona durante la última procesión de la Virgen de Regla el pasado 8 de septiembre porque está "vetada".

Según el programa de Mediaset, habría sido Gloria Mohedano la que habría 'prohibido' la presencia de su excuñada en esta cita tan señalada para todo el clan, ya que estaría muy dolida por la falta de interés de la colaboradora por la salud de su exmarido tras los complicados momentos de salud que ha vivido este verano. "A Gloria no le gusta que Rosa haya marcado tanta distancia con Amador estando incluso hospitalizado. A Gloria, como protectora de la familia, y en especial de Amador, esto no le ha gustado. Ella cree que aunque estén separados perfectamente puede llamar al padre de sus hijos para saber cómo se encuentra" han asegurado en el magazine.

Horas antes de salir a la luz esta información, Rosa se dejaba ver en la noche madrileña ante las cámaras de Europa Press y, aunque no quiso hablar del padre de sus hijos, sí dejó claro que su relación con la familia Mohedano sigue siendo tan buena como siempre.

En primer lugar, aplaudiendo el concurso que está haciendo Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars 2025' y confesando lo que le emocionó la llamada de Ortega Cano para dar ánimos a su hija en el día del cumpleaños de Rocío Jurado: "La verdad que es súper emocionante el cumpleaños de su madre, ya tan lejos, los recuerdos, vivencias que se han tenido, porque aunque era pequeña, pues todo eso te viene otra vez. Y revivir momentos con tu madre que ya no está, pues le pudo. La entiendo perfectamente. Y a Ortega lo vi emocionado, es muy sensible y está muy bien".

"Gloria ahora mismo es como la columna vertebral de esa familia. Su padre, su hermano, la niña, en fin. Eso es bonito también. Eso lo hacía la madre también. Creo que a Gloria le ha tocado ese papel, lo ha cogido y está feliz. Y además lo hace muy bien" ha asegurado orgullosa.

Rosa también se ha pronunciado sobre la reciente entrevista de Rocío Flores en '¡De Viernes!' apuntando que su madre le ha destrozado la vida. Unas durísimas declaraciones sobre las que la ex de Amador ha reconocido que "me gusta que sea valiente y que su vivencia la sabe ella. No la sabemos nadie, ni yo, ni tú, ni nadie de los que están sentados ahí. Tú te puedes hacer un pensamiento, pero quien lo vive es... quién puede contarlo".

"Hombre, claro que me lo creo" ha revelado, dejando entrever que el hecho de dar la razón a la hija de Antonio David Flores implica que no se cree la versión de Rocío Carrasco, de la que no quiere ni oír hablar: "No hay ninguna relación. No quiero hablar del tema porque eso es de hace cuatro años y... agua que no has de beber déjala correr". "Yo para mí no" ha sentenciado cuando le hemos preguntado si le gustaría un acercamiento.