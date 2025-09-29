Las Azúcar Moreno explotan tras las polémicas críticas en su último concierto

Las Azúcar Moreno vuelven a estar en el ojo del huracán un mes después de su controvertido concierto en la localidad de Bétera (Valencia), cuando tras tres horas de retraso, salieron al escenario solo 20 minutos en los que parecía que no se sabían ni sus propias canciones.

Y aunque parecía que las demoledoras críticas que recibieron habían quedado atrás, su actuación de este sábado en la feria de Úbeda (Jaén) ha reavivado la polémica, ya que en varios vídeos publicados en redes sociales se ve como no cantan, enfocando al público con su micrófono en varios momentos del show.

Hartas de estos ataques injustificados, y dolidas por los que cuestionan su entrega con su público en sus conciertos, Toñi y Encarna Salazar han reaparecido en el homenaje a su primo Guadiana y han respondido a los que las acusan de no cantar en sus shows.

"La repercusión no fue bonita porque dicen cosas que no son. Hoy mismamente he visto una cosa en televisión, que ya me han llamado, y, la verdad, sinceramente, no entendemos por qué tanta polémica de cosas feas que dicen de buenas artistas que llevan toda la vida en los escenarios, pero no le hacemos mucho caso tampoco. Pasamos un poco del tema. No lo entiendo, de verdad" ha expresado Toñi.

Muy enfadada, ha pedido "que pregunten a la gente de Jaén, al público, que estaba lleno. ¿Qué pasó en el concierto?". "Pero, claro, la gente manipula las cosas y ponen un trozo que nosotras estamos terminando el show y la gente canta 'Bandido', 'Amén', y ponen frases que a la gente descoloca, pero si es que no es así. basta ya, porque es absurdo" ha estallado indignada.

Como defiende, "Azúcar Moreno es un grupo que hace música para divertirse. 'Solo se vive una vez', 'Divina de la muerte', 'Bandido'... O sea, son canciones que la gente canta. Y que digan estos comentarios tan feos, pues la verdad, no son agradables".

"Y el sábado la gente se fue encantada, que lo tengo colgado en redes sociales. Se critican cosas que no tienen sentido" asegura. "Pero bueno, de verdad, nosotras damos la vida. Es más, nos pusimos hasta malas. Tuvimos que ir al hospital en un concierto porque estábamos afónicas, porque ya no dábamos más" ha desvelado, insistiendo en que con su entrega y esfuerzo "no entiendo esas críticas tan feas".

Por suerte, estas polémicas no han afectado en absoluto a su trabajo, ya que como afirma Encarna, "cada vez tenemos más". "Yo creo que lo que lo quieren es jorobar alguna persona con mala onda, y lo que nos hace es lo contrario, porque cada vez sale más. Estamos destruidas de trabajar porque es una barbaridad y sobre todo lo que sentimos en los conciertos. Maravilloso, o sea" expresa.

Y aunque quieren dejar claro que las críticas no les entristecen ni les dejan "tocadas", sí admiten que "molestan". "Te molesta porque llevas toda una vida cantando, preparándote para, que estamos más que de sobra preparadas, pero que te joden cuatro idiotas, pues, hombre, tampoco es agradable. No me afecta, pero, claro" reconoce.

"Nunca nos había pasado esto a nosotras. Pero como hoy las redes, la gente se pone detrás de un ordenador y habla y dice... gente que no tienen vida, o gente que tienen mala... Y es verdad, o gente que está mal con ellos mismos. Porque la gente que está bien no se dedica a hacer esto. Es que es tan sencillo, pues, gente aburrida que no sabe qué hacer y se pone a hablar" sentencian, explicando de donde vienen los ataques.

Respecto a las críticas, más que el hecho de cuestionar si cantan bien o no, o si sus conciertos están a la altura, Toñi revela que lo que le "molesta profundamente es que juzguen el físico, la edad, que juzguen a unas artistas que llevan toda la vida". Cuando dicen que se retiren, que se jubilen, pero ¿por qué me tengo que jubilar? Yo me jubilaré cuando a mí me dé la gana, cuando el público quiera". "La música no tiene edad y sin música no se puede vivir, así que señores, a esos que dicen, vamos a estar muchos años más" zanja.

Esas son cosas que dices, ¿pero para qué? -Porque igual los Rolling Stones no se lo dicen y los Rolling Stones, tienen años* -T: Yo toda mi vida* Los Rolling Stones tienen 80 años y ahí siguen o sea, la música no tiene edad, no hay edad. La música es música, es siempre, y sin música no se puede vivir. Así que, señores, a esos que lo dicen, vamos a estar muchos años más.