(Crónica) El Castellón asalta Butarque y sale del descenso

El CD Castellón ha superado este lunes, con un solitario gol del congoleño Brian Cipenga, al CD Leganés (0-1) en el último partido de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que permite al equipo albinegro salir de los puestos de peligro, a los que se acercan los pepineros.

Superada la media hora en Butarque, Marc-Olivier Doué asistió para Adam Jakobsen, pero el balón pasó de largo y llegó a las botas de Cipenga, que se encargó de mandar el balón a guardar (min.31). Todo en una primera parte en la que el conjunto madrileño fue incapaz de superar a la defensa albinegra.

Tampoco sufrió excesivamente el cuadro 'orellut' tras el descanso; Jorge Sáenz evitó que Jakobsen anotase el 0-2 en los primeros minutos, y ya en el tramo final, con el 'Lega' a la desesperada, los visitantes aguantaron para atar los tres puntos.

Con esta derrota, la segunda consecutiva, los de Paco López se quedan con siete puntos, solo uno sobre la zona de descenso. Los castelloneses, por su parte, enlazan su segundo triunfo seguido y alcanzan las ocho unidades, lo que les ha permitido salir de la zona de quema y superar en la clasificación a su rival de este lunes.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 7 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 26.

Mirandés - Real Zaragoza 0-1.

Sábado 27.

Eibar - Deportivo de la Coruña 1-1.

Racing de Santander - Andorra 1-2.

Las Palmas - Almería 0-1.

Domingo 28.

Real Sociedad B - Córdoba 1-1.

Burgos - Málaga 2-1.

Cádiz - Ceuta 0-0.

Real Sporting - Albacete 3-4.

Real Valladolid - Cultural Leonesa 0-1.

Huesca - Granada 0-1.

Lunes.

Leganés - Castellón 0-1.

