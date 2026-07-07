Jefferies ve un potencial en bolsa del 18,5% para BBVA ante su confianza en la economía mexicana

La casa de análisis de valores Jefferies ha elevado el precio objetivo de BBVA a 27 euros, lo que supone un potencial alcista del 18,5% respecto a los 22,78 euros en los que cerró este lunes, según se desprende de un informe emitido por la firma.

"Nuestro análisis nos da convicción en las perspectivas a medio plazo para la economía mexicana y la franquicia de BBVA", han destacado los analistas de Jefferies. En concreto, han expresado su confianza en las relaciones comerciales con Estados Unidos y del Plan México 2030, el plan económico a medio plazo del Gobierno azteca.

PUBLICIDAD

Jefferies considera que el negocio fuera de México "se entiende mejor" por el mercado, y ha apuntado a que la actividad en España está "rindiendo bien" por el crecimiento económico y la caída de los tipos de interés. En Turquía, la otra gran geografía del banco, la recuperación se ha retrasado, aunque con potencial de cambio.

En estos escenarios, Jefferies ha decidido elevar sus perspectivas de beneficios para 2027 y 2028 por las mejores dinámicas del margen de intereses en España y México, así como por la expectativa de un mejor comportamiento del peso mexicano.

Para Jefferies, BBVA opera una de las mejores franquicias en todos la mayoría de los países en los que opera, cuenta con una "rentabilidad estructural atractiva" en España y tiene una posición de mercado privilegiada en México por su escala y rentabilidad.

PUBLICIDAD

Los escenarios alternativos elaborados por Jefferies arrojan un potencial alcista del 56%, hasta superar los 35 euros por acción, en caso de que el ciclo económico en Europa sea mayor. Si se produce un menor crecimiento en los mercados en los que opera BBVA, la acción podría llegar a caer un 24%, hasta poco más de los 17 euros.

Asimismo, Jefferies ha valorado positivamente las nuevas palanca de crecimiento de BBVA: los bancos digitales en Italia y Alemania y la aspiración de crecer en banca de inversión en Europa, Estados Unidos y Asia.