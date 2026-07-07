Agencias

El Thyssen acoge este viernes el estreno de 'Trambolika', ópera prima de Carlos Indriago sobre la artista LGBTIQ+ Chelo

Guardar
Google icon
Imagen CDIUOJVRQZCY5PQSFEUH2BLDPI

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acogerá este viernes 10 de julio a las 17.30 el preestreno de 'Trambolika', la ópera prima del cineasta venezolano afincado en España Carlos Indriago, un largometraje documental centrado en la figura de la artista multidisciplinar y activista LGTBIQ+ Chelo.

El pase contará con la presencia del director, la protagonista del documental, Chelo, el artista Okuda San Miguel, así como parte del equipo de producción, que participarán en un coloquio posterior con el público para reflexionar sobre identidad, creación artística, diversidad y comunidad. El acto estará conducido por Hugáceo Crujiente, artista y activista queer vinculado al Thyssen.

PUBLICIDAD

El documental recorre la trayectoria vital y artística de Chelo, cuya carrera ha estado marcada por disciplinas como la música, la performance, las artes plásticas o la escritura, al tiempo que aborda su compromiso con la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y su activismo cultural.

"Desde pequeña el arte siempre ha estado conmigo. Nunca me han cortado las alas. Necesito tanto la pintura como la música para expresarme y, aunque llegué más tarde a la electrónica, hoy ambas forman parte de quién soy", ha explicado la protagonista.

PUBLICIDAD

Por su parte, Indriago señala que la película empezó queriendo "mostrar cómo florece una artista", pero acabó abarcando los vínculos familiares y de la comunidad. "A la vez, la historia de Chelo, sin buscarlo, acabó reflejando la mia como inmigrante. Al final, es una película para reivindicar la importancia de ser auténtico y sobre cómo el arte puede convertirse en un espacio de pertenencia", ha expuesto el realizador.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El fuego quema 50.384 hectáreas en España hasta el 1 de julio, el 39,8% del total de las quemadas en la UE

El fuego quema 50.384 hectáreas en España hasta el 1 de julio, el 39,8% del total de las quemadas en la UE

El estadounidense Caleb Homesley refuerza el juego exterior del Casademont Zaragoza

El estadounidense Caleb Homesley refuerza el juego exterior del Casademont Zaragoza

Jefferies ve un potencial en bolsa del 18,5% para BBVA ante su confianza en la economía mexicana

Jefferies ve un potencial en bolsa del 18,5% para BBVA ante su confianza en la economía mexicana

Apple ya permite personalizar la voz y expresividad de Siri, entre las novedades de tercera beta de iOS 27

Apple ya permite personalizar la voz y expresividad de Siri, entre las novedades de tercera beta de iOS 27

Al menos 18 heridos en dos explosiones en el centro de Damasco durante la visita de Macron

Infobae