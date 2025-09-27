Trump señala a James Comey como "el peor director del FBI en la historia" tras la acusación formal en su contra

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado este viernes al exdirector del FBI James Comey como "el peor en la historia" de Estados Unidos, tras ser acusado formalmente por varios delitos y ha agradecido su labor a los funcionarios de esta Oficina y del Departamento de Justicia que han trabajado para sacar adelante la imputación.

"Quisiera agradecer a Kash Patel --actual director del FBI-- (...) por su brillante labor en la reciente acusación contra el peor director del FBI en la historia de nuestro país, James Comey, el 'Policía Sucio'. El entusiasmo del FBI fue increíble, pero solo se debió a que conocían a Comey como lo que era, ¡un completo imbécil!", ha expresado el magnate en una publicación en su cuenta en Truth Social.

El propio Trump había aplaudido horas antes la imputación de varios delitos a Comey y, si bien evitó hablar de una "lista" de potenciales casos, sí anticipó que "habrá más" imputaciones al margen de esta.

Este jueves, un gran jurado ha señalado a Comey por falso testimonio y obstrucción a la Justicia en relación a una comparecencia en el Senado en la que informó de las investigaciones abiertas por una supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, las primeras a las que se presentó Trump.