Von der Leyen espera acordar en "días" la última ronda de sanciones contra Rusia tras el ataque a Kiev

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión "seguirá aumentando la presión" sobre Rusia, tras el ataque "indiscriminado" que la pasada noche dejó al menos once muertos y cerca de 60 heridos en Kiev, al tiempo que ha confiado en el acuerdo para la nueva ronda de sanciones esté cerrado en los "próximos días".

"Seguiremos aumentando la presión hasta que Rusia ponga fin al derramamiento de sangre", ha afirmado Von der Leyen en un breve mensaje compartido en redes sociales, en reacción al ataque que el régimen de Vladimir Putin lanzó la noche del domingo "una vez más contra civiles, desde el aire de manera indiscriminada", contra la capital ucraniana.

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En este contexto, la conservadora alemana ha advertido de que los europeos trabajan "intensamente para cerrar el acuerdo sobre el paquete de sanciones vigésimo primero en los próximos días".

También ha destacado que Ucrania "necesita urgentemente más defensa aérea", una cuestión que ha dicho que será abordada esta misma semana durante la cumbre de la OTAN que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno aliados este martes y miércoles en Ankara.

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Asimismo, ha recordado que la pasada semana la Unión desembolsó los primeros 4.000 millones de euros del préstamo de 90.000 millones previsto para ayudar a Kiev a cubrir las facturas de la administración y del gasto militar en 2026 y 2027. Este primer tramo servirá para "fortalecer la defensa de Ucrania con tecnología avanzada para drones", ha explicado Von der Leyen.

Tras repasar las iniciativas en marcha para respaldar al gobierno de Volodomir Zelenski frente a Rusia, la jefa del Ejecutivo comunitario ha asegurado que "pronto llegará más" apoyo y ha apuntado a las negociaciones a 27 para sacar cuánto antes adelante la última ronda de sanciones contra Moscú.

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