La 'startup' Orbio levanta 6,5 millones para impulsar su sistema de gestión de RRHH basado en IA

La 'startup' española Orbio ha cerrado este jueves una ronda de financiación de 6,5 millones de euros (7,6 millones de dólares al cambio) bajo el liderazgo de Visionaries Club y respaldada por Plus Partners, Enzo Ventures y 2100 Ventures con el objetivo de acelerar la expansión de su sistema de gestión con IA en el ámbito de recursos humanos y reforzar su crecimiento tecnológico e internacional.

La plataforma, fundada por Sergi Bastardas, Nacho Travesí y Antonio Melé, ha detallado en un comunicado que ha desarrollado una plataforma que integra IA con agentes autónomos y conversacionales capaces de operar 24/7 para gestionar todo el ciclo de vida del empleado, desde la selección y desarrollo hasta la retención.

La compañía ha sostenido que su modelo permite a los departamentos de recursos humanos (RRHH) pasar de tareas operativas a convertirse en "motores estratégicos".

"En Orbio nos convertimos en el 'partner' de IA para los RRHH, transformando los equipos de un centro operativo y administrativo a un motor estratégico", ha reivindicado el consejero delegado y cofundador, Sergi Bastardas.

En esa línea, ha defendido que actualmente los equipos de recursos humanos "tardan meses en contratar a un único empleado, pierden a sus mejores candidatos por no llegar a tiempo y dedican la mayor parte de su jornada a tareas que no aportan valor".

Desde su lanzamiento en junio, la empresa ha gestionado más de 60.000 entrevistas para clientes como Ribera Salud, AT&T, Vicio, Honest Greens y Verisure, en tanto que han asegurado que sus procesos de contratación son un 80% más rápidos, con una reducción de hasta el 20% en la rotación en los primeros 20 días y un nivel casi total de satisfacción por parte de los candidatos.

La 'startup', que ya opera en España, Portugal, México, Reino Unido, Italia y Estados Unidos, desplegará ahora una estrategia de crecimiento internacional en Europa y Latinoamérica, además de reforzar su equipo con especialistas en IA.

También reunirá un consejo asesor con figuras como Phil Chambers (Workday), Borja Aranguren (Cobee), Carlos Fernández Elviro (Docplanner, Job&Talent), Thiago Pessoa (Wellhub) y Aleix Puig (Vicio).