Marco Rubio exige a Lavrov "medidas significativas" para la paz en Ucrania

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió este miércoles al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que Moscú tome "medidas significativas" para lograr la paz en Ucrania, durante la reunión que ambos mantuvieron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

El encuentro tuvo lugar un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, en un aparente cambio de postura, alentara a Ucrania a seguir la guerra con Rusia y recuperar todo el territorio ocupado.

"El secretario reiteró el llamado del presidente Trump para que cesen las matanzas y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas para una resolución duradera de la guerra entre Rusia y Ucrania", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

La reunión se produjo en un hotel de Nueva York, a unas calles de la sede de Naciones Unidas, donde el martes Trump se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Rubio y Lavrov se reunieron por última vez el 10 de julio en Kuala-Lumpur en el marco de la cumbre de la ASEAN en Malasia.

Previamente, ambos diplomáticos se habían reunido en Riad el 18 de febrero para abordar la normalización de las relaciones bilaterales.

Hasta ahora, Trump había intentado mediar en la guerra de Ucrania y había dicho que Kiev debía renunciar a algunos de sus territorios para lograr la paz, pero el martes cambió de postura y alentó a las fuerzas ucranianas a seguir luchando hasta recuperarlo todo.

El líder republicano llamó a Rusia un "tigre de papel" y dijo que ese país "lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana".

El Kremlin replicó a ello que Rusia es un oso y no un tigre y "no hay osos de papel".

El propio Trump hizo estas declaraciones un mes y medio después de reunirse con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en Alaska en un intento de hallar una solución diplomática a la guerra en Ucrania.EFE